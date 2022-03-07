Dost Dernekler Platformu tanıtıldı - Son Dakika

Eskişehir Dost Dernekler Platformu üyeleri, bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensupları bir araya geldi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde hem bu günü kutlamak hem de platformu tanıtmak için toplandıklarını aktaran Platformun Başkanı Ayhan Arslan, "Birlikte hareket etmek; toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde buluşmasını, ayrımcılığı değil, beraberliği, ötekileştirmeciliği değil, yakınlaştırmayı en önemlisi de Eskişehirimize ve ülkemize nasıl faydalı olabiliriz, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmayı kendisine şiar edinen önemli bir grubuz" diye konuştu.

Eskişehir'de bulunan birçok dernek ve önemli kanaat önderlerinin birlikteliği ile oluşturulan topluluğun birlikte hareket etmeyi, fikirleri ile topluma yol göstermeyi, en önemlisi de Eskişehir'in değerlerine sahip çıkmayı hedeflediklerini belirten Arslan, "Dost Dernekler Platformu yöneticileri olarak, temsil ettiğimiz tüm üyelerimizin fikir ve düşüncelerine saygı duyan onların sesine kulak veren bir yapımız olduğunu belirtmek isteriz" dedi.

Siyasi bir oluşum olmadıklarının altını çizen Arslan, Eskişehir'e faydalı olacak her türlü projenin arkasında korkmadan duracaklarını taahhüt ettiklerini söyledi. Arslan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla da toplantıya katılan kadınlara fular hediye etti. - ESKİŞEHİR