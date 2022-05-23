Dostluk Yardımlaşma Vakfı'ndan Başkan Ataç'a teşekkür - Son Dakika
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Dostluk Yardımlaşma Vakfı'ndan Başkan Ataç'a teşekkür

23.05.2022 15:25
Dostluk Yardımlaşma Vakfı'ndan Başkan Ataç'a teşekkür

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı ziyaret eden Dostluk Yardımlaşma Vakfı Başkanı Cahit Akçam, Başkan Ataç'a teşekkür plaketi takdim etti.

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı ziyaret eden Dostluk Yardımlaşma Vakfı Başkanı Cahit Akçam, Başkan Ataç'a teşekkür plaketi takdim etti.

Sivil toplum kuruluşları ile temaslarını sürdüren Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yeni konukları Dostluk Yardımlaşma Vakfı Başkanı Cahit Akçam ve vakıf üyeleri oldu. Vakıf Başkanı Akçam ve diğer vakıf üyelerini makamında ağırlayan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç bazı değerlendirmelerde bulundu. Vakfın Hekimdağı Mahallesi'nde hayata geçirdiği Dostluk Köyü projesi ve ağaçlandırma çalışması hakkında Başkan Ataç'a bilgiler aktaran Akçam, desteklerinden dolayı da teşekkürlerini iletti. Akçam, Başkan Ataç'a bir de teşekkür plaketi takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç da konuklarına teşekkür ederken çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dostluk Yardımlaşma Vakfı'ndan Başkan Ataç'a teşekkür - Son Dakika


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