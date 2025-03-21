Down Sendromlu Genç, Bir Günlük Müdür Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Down Sendromlu Genç, Bir Günlük Müdür Oldu

Down Sendromlu Genç, Bir Günlük Müdür Oldu

Bolu'da 27 yaşındaki Çağrı Özkoparan, bir günlüğüne İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı.

21.03.2025 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da 27 yaşındaki down sendromlu genç, bir günlüğüne Bolu İl Milli Eğitim Müdürü oldu. Makamında öğrencileri ağırlayan yeni müdürün ilk talimatı, miniklerin okuluna spor salonu yaptırılması oldu.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nde anlamlı bir görev değişikliği yapıldı. Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, bir günlüğüne görevini 8 yıldır Milli Eğitim Müdürlüğü'nde personel olarak çalışan down sendromlu 27 yaşındaki Çağrı Özkoparan'a bıraktı. Sabah evinden makam aracıyla alınan Özkoparan, müdürlük binasına giriş yaptı. Personeli selamlayan Çağrı Özkoparan, Fatih Öncü'den müdürlük görevini devraldı. Makamına oturan down sendromlu genç, 4.sınıf öğrencilerini ağırladı.

"Spor salonu istiyoruz, ricamdır"

Öğrencilere öğütler veren Özkoparan, "Öğretmenlerine saygılı olsunlar derslerine sıkı sıkı sarılsınlar. En sevdiği mesleklerini sağlıklı bir şekilde yapsınlar" dedi. Ziyaret esnasında öğrencilerin isteklerini de not eden Özkoparan, okullarına spor salonu isteyen öğrenciler için İl Gençlik ve Spor Müdürü'nü aradı. Makamındaki ilk talimatını veren Çağrı Özkoparan, "Gazipaşa İlkokulu'na spor salonu istiyoruz. Ricamdır" diyerek öğrencilerin isteği için ilk adımı attı. Ziyaret sonunda ise öğrencilere kitap hediye eden Özkoparan, bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

"Allah nasip etti bugün de müdür oldum"

8 yıldır Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yardımcı personel olarak görev yaptığını söyleyen Çağrı Özkoparan, "Temizlik işi yapıyorum, çöpleri atarım, koridorları siler süpürürüm. Öyle vakit geçiririm. Allah nasip etti bugün de müdür oldum. Güzel bir duygu. İlk defa böyle bir şey yaptım. Gurur verici" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü ise 1 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nde böyle bir farkındalık çalışması yaptıklarını belirtti. - BOLU

Kaynak: İHA

Engelliler, 21 Mart, Eğitim, Yerel, Yaşam, Dünya, bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Down Sendromlu Genç, Bir Günlük Müdür Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aralarında Vincic de var Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu Aralarında Vincic de var! Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu
İstanbul Barosu’nun başkan ve yöneticileri görevden alındı İstanbul Barosu'nun başkan ve yöneticileri görevden alındı
La Liga’da güncelleme var İşte Arda Güler’in piyasa değeri La Liga'da güncelleme var! İşte Arda Güler'in piyasa değeri
Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
MHP’li Yönter’den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin MHP'li Yönter'den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin
DMM, “RTÜK’ten kanallara taraflı ceza“ iddiasını yalanladı DMM, "RTÜK'ten kanallara taraflı ceza" iddiasını yalanladı
2025’te bir ilki yaşayacak Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek 2025'te bir ilki yaşayacak! Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek
Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti

16:28 İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı
15:58 Hangi ilde hangi parti birinci İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar
15:11 Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti
15:01 Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
20:45 Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
20:41 2025’te bir ilki yaşayacak Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek 2025'te bir ilki yaşayacak! Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek
20:17 DMM, “RTÜK’ten kanallara taraflı ceza“ iddiasını yalanladı DMM, "RTÜK'ten kanallara taraflı ceza" iddiasını yalanladı
19:55 MHP’li Yönter’den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin MHP'li Yönter'den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin
19:36 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
19:24 La Liga’da güncelleme var İşte Arda Güler’in piyasa değeri La Liga'da güncelleme var! İşte Arda Güler'in piyasa değeri
19:04 İstanbul Barosu’nun başkan ve yöneticileri görevden alındı İstanbul Barosu'nun başkan ve yöneticileri görevden alındı
19:03 Aralarında Vincic de var Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu Aralarında Vincic de var! Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 16:58:54. #7.13#
SON DAKİKA: Down Sendromlu Genç, Bir Günlük Müdür Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement