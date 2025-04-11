Down Sendromlu Gençler, Hayallerini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Down Sendromlu Gençler, Hayallerini Gerçekleştirdi

Down Sendromlu Gençler, Hayallerini Gerçekleştirdi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte down sendromlu bireyler gelinlik ve damatlık giyerek podyuma çıktı ve unutulmaz anlar yaşadı.

11.04.2025 11:27  Güncelleme: 11:34
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Malatya'da down sendromlu gençler, gelinlik ve damatlıklarını giydi, kuaföre gitti, podyuma çıktı ve doyasıya eğlendi. Turgut Özal Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği organizasyonda duygusal anlar yaşanırken, kampüs adeta sevgiyle aydınlandı. Hayallerin gerçeğe dönüştüğü o anlar kameralara mutlulukla yansıdı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile Malatya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Özel Durumu Arkadaşlarımızın Bir Hayalini Gerçekleştiriyoruz" etkinliği, unutulmaz anlara sahne oldu. Etkinlik kapsamında down sendromlu bireyler, gelinlik ve damatlıklarını giyerek hayalini kurdukları özel günü yaşama fırsatı buldu.

Etkinlik hem duygusal hem de renkli görüntülere sahne oldu

Etkinlik sabah saatlerinde kuaför hazırlıkları ile başladı. MalatyaPark'ta Şener Eroğlu tarafından damat tıraşları yapılan bireyler, süslenen sembolik eşleriyle burada dans ederek doyasıya eğlendi. Eğlence, kuaförde başlayan neşeyle erken saatlerde başladı. Ardından davul zurna eşliğinde Turgut Özal Üniversitesi yerleşkesine geçen down sendromlu bireylerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Kampüste düzenlenen düğün eğlencesi, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik kapsamında, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı. Konuşmaların ardından down sendromlu bireyler tarafından hazırlanan "Farklılıklarımızla Güzelleşiyoruz: Podyumda Sevgi, Işık ve İlham Var" adlı defile ile "Sahne Onların, Işık Hepimiz" isimli dans gösterisi sahnelendi.

Etkinlikte ayrıca, özel bireylere yönelik verilen eğitimleri içeren sinevizyon gösterimi sunulurken, "Her Yöreden Bir Adım, Her Adımdan Bir Gülümseme" adlı halk oyunları performansı büyük beğeni topladı.

Program, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü tarafından düzenlenen konser ile sona erdi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Down Sendromlu Gençler, Hayallerini Gerçekleştirdi - Son Dakika

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