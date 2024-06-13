Down sendromlu Ramazan için temsili asker uğurlaması yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Down sendromlu Ramazan için temsili asker uğurlaması yapıldı

Adana'da down sendromlu olan 23 yaşındaki Ramazan için davul zurna eşliğinde temsili asker uğurlaması gerçekleştirildi. Ramazan'ın annesiyle karşılıklı oynayarak mutluluğu gözlerinden okundu. Ramazan'ın ailesi, Ogün Abi Derneği'ne başvurarak bu etkinliği organize etti. Mahalle sakinleri de uğurlamaya yoğun ilgi gösterdi. Anne Feride Elçiçek, oğlunu asker uğurlamasında görmekten duygulandığını belirterek, sağlıklı bir şekilde askerliğini yapmasını isterdi. Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur ise, özel çocukların askere gidememesinin annelerde ve çocuklarda bir ukte bıraktığını söyledi.

13.06.2024 09:55
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Adana'da 23 yaşındaki down sendromlu Ramazan için davul zurna eşliğinde temsili asker uğurlaması gerçekleştirildi. Uğurlamada annesiyle karşılıklı oynayan Ramazan'ın mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde yaşayan Feride (42) ve Zeki Elçiçek'in (43) 8 çocuğundan en büyüğü olan Ramazan Elçiçek (23), down sendromlu olarak dünyaya geldi. Doğduğundan bu yana sağlık sorunlarıyla boğuşan Ramazan'ın ailesi Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği'ne ulaştı. Geçmişte dernek öncülüğünde doğum günü kutlaması sürprizi gerçekleştirilen Ramazan'a bu sefer de temsili olarak asker uğurlaması organize edildi. Mahallelinin yoğun ilgi gösterdiği uğurlamada davul çalan Ramazan, annesi ve mahalleli ile karşılıklı oynadı, asker selamı verdi.

"Sağlıklı bir şekilde askerliğini yapmasını isterdim"

Oğlunu asker uğurlamasında görmenin kendisini çok duygulandırdığını belirten anne Feride Elçiçek, "Çok duygulandım, oğlumun askerlik kınasını yapıyorum. Keşke böyle olmasaydı da gerçekten sağlıklı bir şekilde askerliğini yapmasını isterdim. Sağlık olsun, böyle de mutluyum. Allah'a şükrediyorum, oğlumla gurur duyuyorum" dedi.

Ramazan'ın diğer çocuklardan çok farklı ve özel olduğunu hatırlatan Elçiçek, "Diğer çocuklardan çok çok farklı. Birçok şeyden mahrum kalıyorlar. Çalışamıyor, kendini savunamıyor ve kendini ifade edemiyor. Ama çok mutluyum, ağlamamak için kendimi tutuyorum ama inşallah ağlamayacağım. İnsanların bu duyguyu yaşaması lazım. Diğer çocuklarımın da benim için çok büyük kıymeti var. Onları da çok seviyorum ama Ramazan çok çok farklı" şeklinde konuştu.

"Özel çocuklar ve annelerde bir ukte kalıyor"

Ramazan için daha önce doğum günü kutlaması gerçekleştirdiklerini hatırlatan Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur ise, "O gün ona söz vermiştik. Bugün de asker kınasını yaptık. Bugün askere yollayacağız. Duygular yoğun. Özel çocuklar askere gidemiyor ancak içlerinde her zaman hem annenin hem de çocukların içinde bir ukte kalıyor. Ramazan'da da onu net biçimde gördüğümüz için bunu yapmak istedik. Kendisi de çok mutlu, bütün mahalle de katılacak inşallah. Bugün gerçekten askere gidecekmiş gibi bir hava var. Çok yakışmış. Ben böyle görünce çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Down sendromlu Ramazan için temsili asker uğurlaması yapıldı - Son Dakika

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