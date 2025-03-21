Down Sendromu Günü Etkinliği Havran MYO'da - Son Dakika
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Down Sendromu Günü Etkinliği Havran MYO'da

Down Sendromu Günü Etkinliği Havran MYO\'da

Havran MYO, Down Sendromu Günü'nde down sendromlu çocukları ağırlayarak çeşitli aktiviteler düzenledi.

21.03.2025 13:31
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Havran Meslek Yüksekokulu, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dahilinde özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Down sendromlu çocuklar, yüksekokulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi ve keyifli vakit geçirdi.

Düzenlenen etkinlikte, down sendromlu çocuklarla birlikte çeşitli oyunlar oynandı, sanat atölyeleri gerçekleştirildi ve grup aktiviteleri yapıldı. Öğrenciler, misafirleriyle kurdukları sıcak dostluk sayesinde hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı buldu.

Etkinlik hakkında konuşan yetkililer, bu tür organizasyonların toplumsal farkındalığı artırmada büyük önem taşıdığını belirterek, down sendromlu bireylerin topluma daha fazla katılım göstermeleri için benzer etkinliklere devam edeceklerini ifade etti.

Havran Meslek Yüksekokulu yetkilileri, kapsayıcı bir toplum için çalışmalarını sürdüreceklerini vurgularken, etkinliğe katılan down sendromlu öğrenciler ve aileleri de organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Down Sendromu Günü Etkinliği Havran MYO'da - Son Dakika

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