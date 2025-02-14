Dr. Keskin 100'üncü Kan Bağışını Yaptı

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Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Kerem Keskin 100'üncü kan bağışında bulundu

Sağlık görevlileri, Dr. Keskin'i 100'üncü bağışından dolayı alkışlayarak tebrik etti

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Kerem Keskin, 100. kez kan bağışında bulundu.

18 Yaşından bu yana kan bağışında bulunduğunu söyleyen Dr. Keskin, Tavşanlı Cumhuriyet meydanında konuşlanan Kızılay mobil tırda 100'üncü kan bağışını yaptı. Keskin, duygularını, "Tavşanlı'da genel cerrah uzmanı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden gelen yara ve yanık losyonu ile ilgili olarak da burada çalışmamıza devam ediyoruz. Bugün 100'üncü kez kanımı bağışlamış bulunuyorum. Kan bağışı belki de en önemli realitelerden bir tanesi olmalı. Bir ülkede afetler vardır, depremler vardır, insanlar refleks olarak kan vermeye gider. Kardiyak ve hematolojik gibi sebeplerle acil kana ihtiyacı olan insanlar var. Şimdi bu kan nasıl tedarik edilebilir? Siz kan bağışı ile ilgili olarak toplum olarak farklı açılardan olayı değerlendirebilirsiniz. Fakat önemli olan şey, en temel nedeni nedir? Hangi bakışla biz kan bağışına bakmalıyız? Bunun cevabını vermek lazım. Halkımızda ciddi bir kan bağışı ile ilgili bir düşme var. Fakat bu noktada bağış olayını arttırmak lazım. Ben insanları halkımızın içerisinde bulunan sağlıklı insanlarımızı kan bağışına davet ediyorum. Her gün binlerce insan sana ihtiyaç duyduğu için. Yeni nesle de örnek olarak bu kültürü aktarmak gerekir. Evrensel görevdir ve bu görevi yerine getirmek, hem manevi hem de toplumsal bir sorumluluktur." diye ifade etti.

Kızılay sağlık görevlileri, Dr. Keskin'i 100'üncü kan bağışından dolayı alkışlayarak tebrik etti.