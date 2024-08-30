Drift yaptı, yakalandı Kayseri'de bin 728 araca ceza uygulandı - Son Dakika
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Yerel

Drift yaptı, yakalandı Kayseri'de bin 728 araca ceza uygulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kamu huzurunu bozan toplam bin 728 araç ve sürücüye işlem yapıldı. Çalışmalar kapsamında alkollü araç kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kullanmak, abartı egzoz araç kullanmak, drift yapmak, makas atmak, çakar lamba takmak, yüksek sesle müzik dinlemek, ışık donanımı eksikliği ve modifiye araç kullanmak gibi suçlar tespit edildi.

30.08.2024 23:01
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Drift yaptı, yakalandı

Kayseri'de bin 728 araca ceza uygulandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 9 günde yapılan çalışmalarda; kamu huzurunu bozduğu tespit edilen toplam bin 728 araç ve sürücüye işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kamu huzurunu bozan araçlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 20-29 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalar çerçevesinde; 108 araç ve sürücüye 'alkollü araç kullanmak', 341 araç ve sürücüye 'sürücü belgesiz araç kullanmak', 249 araç ve sürücüye 'kırmızı ışık ihlali', 384 araç ve sürücüye 'cep telefonu', 43 araç ve sürücüye 'abartı egzoz araç kullanmak', 18 araç ve sürücüye 'drift yapmak', 51 araç ve sürücüye 'makas atma', 7 araç ve sürücüye 'çakar lamba takmak', 275 araç ve sürücüye 'yüksek sesle müzik dinlemek', 186 araç ve sürücüye 'ışık donanımı' ve 66 araç ve sürücüye de 'modifiye araç' maddelerinden işlem yapıldı.

Öte yandan drift yaparak çevreyi rahatsız eden bir araç da görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Drift yaptı, yakalandı Kayseri'de bin 728 araca ceza uygulandı - Son Dakika

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