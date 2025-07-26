Dronla Kurt Saldırısı Önleniyor - Son Dakika
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Dronla Kurt Saldırısı Önleniyor

Dronla Kurt Saldırısı Önleniyor
26.07.2025 12:49
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Bartın'da koyun sürüsüne saldıran kurt, dronun sesiyle kaçtı. Sürü kurt saldırısından kurtarıldı.

Bartın'da kurdun koyun sürüsüne saldırısı dronla önlendi. Saldırı hazırlığındaki kurt dron sesine irkilerek, ormanın içerisine kaçtı.

Bartın'ın Ulus ilçesi Abdipaşa beldesine bağlı Derecik Mahallesi'nde muhtarlık yapan Cafer Şengül, 120 koyundan oluşan sürüsünü otlatmak için mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Dibektaş mevkisine bıraktı. Arazide koyunlarını takip etmek için aldığı dronu havalandırarak koyunlarının yerini tespit eden Şengün, sürünün yakınlarında ise bir kurdu gördü. Şengül, çalılıkların arasında gizlenerek koyunları gözetleyen kurdun üzerine doğru dronu hareket ettirdi. Dronun sesi ile irkilen kurt ise bir süre dronu ve hareketlerini izledi. Korkarak geri çekilen kurt, ormanın içerisine doğru hareket ederek, sürüden uzaklaştı.

Baba Cafer Şengül ve oğlu Zafer Şengül dron ile eşlik ettikleri koyunları bahçelerindeki ahıra kadar ulaştırmayı başardı.

Yaşadıkları olayı anlatan Cafer Şengül, daha önce sürüye kurtların saldırdığını, 5 hayvanın telef olduğunu hatırlatarak, bu kez dron sayesinde aç kurdun saldırısını önlemeyi başardıklarını kaydetti. - BARTIN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

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