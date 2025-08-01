Dronla Kurtlukla Mücadele - Son Dakika
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Dronla Kurtlukla Mücadele

Dronla Kurtlukla Mücadele
01.08.2025 11:33
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Elmalı'da çoban Kamile Kıvrak, dron kullanarak keçilerini kurtlardan koruyor.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde çobanlık yapan 51 yaşındaki Kamile Kıvrak, 200 keçiden oluşan sürüsünü kurtlardan korumak için teknolojiye başvurdu. İnternetten izlediği videolarla dron kullanmayı öğrenen azimli kadın, yayladaki kurtları gözlemleyip sürüsünü güvenli bölgelere yönlendirerek otlatıyor.

Bozhüyük Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi 51 yaşındaki Kamile Kıvrak, eşi ve oğluyla birlikte yaylada otlattığı 200 küçükbaş hayvanla geçimini sağlıyor. Sabahın erken saatlerinde keçilerini otlatmak için evinden arabasıyla çıkan Kıvrak, zorlu yollardan geçip ulaştığı hayvanlarının her gün bakımını yapıyor, sütünü sağıyor. Onları otlatmak için dağlık alana salan Kıvrak, zaman zaman sürüsünün kaybolması ve kurt saldırıları nedeniyle ciddi zorluklar yaşıyor.

Son olarak bu sorunlara çözüm arayan Kıvrak, dron satın alıp internette izlediği videolar sayesinde onu kullanmayı öğrendi. Kıvrak, yayladaki kurtları gözlemleyip sürüsünü güvenli bölgelere yönlendirerek otlatıyor.

Kurtlar en büyük tehdidi

İşini severek yaptığını belirten Kamile Kıvrak, dronu öğrenme amacının sürüsünü takip etmek olduğunu, en büyük sorunun ise sürüsüne saldıran kurtlar olduğunu dile getirdi. Kıvrak, "Dron kullanmayı internetten bakarak öğrendim. Çok kolaylık sağlıyor. Onları uzaklaştıklarında çevirebiliyorum. Kurtlardan korumak için de kullanıyorum çünkü artık yanımıza kadar geliyorlar. Bazı keçilerimizi yiyorlar bazılarını da yaralıyorlar. Kamerada görüyorum ama yakalayamıyoruz tabi" dedi.

"Çocuklarım ileride belki keçileri taşıyan teknoloji kullanırlar"

İleride gece görüşlü dron almayı düşündüğünü de ifade eden Kıvrak, teknolojinin faydalarından yararlanmaya devam edeceğini belirterek, "Benden sonra çocuklarım da devam edecekler diye düşünüyorum. Bana atamdan kaldı, benden de çocuklarıma kalacak. Onlar artık keçileri taşıyarak getiren bir teknoloji mi kullanırlar bilemiyorum" diye konuştu.

Kıvrak, evinden sürüsü için geldiği yaklaşık 20 kilometrelik yolun ise çok kötü olduğunu ve yapılmasını talep etti.

Azimli kadının eşi Ahmet Kıvrak ise, kurt saldırılarından dolayı sürüden şuana kadar 100'e yakın hayvanının telef olduğunu, kendisinin de dron uçurmayı öğreneceğini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dronla Kurtlukla Mücadele - Son Dakika

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