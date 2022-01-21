DSİ heyeti, Sarıçay Barajı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde yapımına devam edilen Sarıçay Barajı'nı ziyaret eden DSİ Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü'nden bir heyet bölgede incelemelerde bulunarak, çalışmalardaki son durum hakkında bilgi aldı.

Söke'nin Bağarası ve Çalışlı mahallelerinin 1,5 kilometre güneyinde bulunan Sarıçay Deresi üzerine inşa edilen Sarıçay Barajı'nın yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Barajın tamamlanmasının ardından barajdan, yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edilmesi bekleniyor. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ihalesi yapılan baraj alanını ziyaret eden DSİ 21. Bölge Müdür Yardımcısı İnan Gündüz, DSİ Genel Müdürlük Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı ile Jeoteknik Yeraltı Suları Dairesi Başkanlığından ve ilgili şube müdürlerinden oluşan heyet, bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan heyet, Aydın'ın en büyük yatırımlarından birisi olan Sarıçay Barajı'nın faaliyete geçmesi ile birlikte Aydın'ın bereketli topraklarına önemli cansuyu olacağına dikkat çekti. Sarıçay Barajı, aynı zamanda Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinin içme suyu ihtiyacını da karşılayacak.

Ziyaretin ardından DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Bölge Müdür Yardımcımız İnan Gündüz, Genel Müdürlük Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı ile Jeoteknik Yeraltı Suları Dairesi Başkanlığından ve ilgili Şube Müdürlerimizden oluşan heyet, Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Sarıçay Barajında incelemelerde bulundu. Ardından gerçekleşen toplantıda, çalışmalara ilişkin değerlendirme yapıldı" ifadelerine yer verildi. - AYDIN