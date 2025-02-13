DTO, Ambiente 2025 Fuarı\'nda

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DTO üyeleri, Frankfurt'ta Ambiente 2025 Fuarı'na katıldı

Başkan Erdoğan, Ambiente 2025 Fuarı'nda DTO'ya kayıtlı 6 firmaya teşekkürlerini iletti

DENİZLİ - Denizli Ticaret Odası (DTO), 30 üyesinden oluşan bir heyetle, Frankfurt'taki Ambiente 2025 Fuarı'na katıldı. Dünyanın önde gelen ticaret fuarlarından biri olan Almanya'nın Ev Eşyaları ve Züccaciye Fuarı Ambiente 2025'te, Denizli'den DTO'ya kayıtlı 6 firmada fuarda stant açtı.

DTO üyeleri, dünyanın önde gelen ticaret fuarlarından biri olan Almanya'nın Ev Eşyaları ve Züccaciye Fuarı Ambiente 2025'te, global iş ağlarını genişletme imkanı buldu ve sektördeki yeni iş birlikleri için önemli ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Denizli'den DTO'ya kayıtlı 6 firma da fuarda stant açtı. Denizli temsil eden 6 firmaya teşekkürlerini ileten DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, "Organizasyonun, Denizli'nin ticari vizyonunu geliştirme yolunda atılan bir adım olarak üyelerimize ve şehrimizin ekonomik potansiyeline katkı sağlamasını diliyoruz. Talep oldukça bu türde organizasyonlarımız sürecek. Yıl boyunca 42 farklı fuar için üyelerimize çağrıda bulunacak ve gelen talepleri değerlendirip destekleyeceğiz" dedi.

"Üyelerimiz, Denizli'mizi en iyi şekilde temsil ettiler"

Denizli'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini belirterek üyelerine teşekkür eden DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, "Üyelerimiz, aynı zamanda sektörlerindeki yenilikleri ve trendleri yakından takip etme fırsatı da buldu. Ayrıca firma ziyaretlerinde de bulundular. Almanya ziyareti, her birini bir gün ihracatçı olarak görmeyi umduğumuz üyelerimize yurt dışındaki iş dünyasıyla ilgili önemli bir perspektif kazandırırken, uluslararası ticaretin geliştirilmesine yönelik yeni iş birliği alanlarının da önünü açtı. Organizasyonun, Denizli'nin ticari vizyonunu geliştirme yolunda atılan bir adım olarak üyelerimize ve şehrimizin ekonomik potansiyeline katkı sağlamasını diliyoruz. Talep oldukça bu türde organizasyonlarımız sürecek. Yıl boyunca 42 farklı fuar için üyelerimize çağrıda bulunacak ve gelen talepleri değerlendirip destekleyeceğiz" diye konuştu.

Denizli Ticaret Odası fuar heyeti, daha sonra Almanya'nın Solingen şehrinde, 17. yüzyıldan bu yana faaliyet gösteren dünyaca ünlü BÖKER firmasını ziyaret etti. Birçok ülkede ticari faaliyetlerde bulunan ve özellikle bıçak ile mutfak araç gereçleri üretiminde uzmanlaşan firma, Amerika pazarında önemli bir yer edinmiş durumda. DTO heyeti, firma yetkililerinin rehberliğinde BÖKER'in üretim alanlarını gezerek üretim süreçlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Yetkililer, firmanın geçmişten günümüze uzanan hikayesi, inovatif yaklaşımları ve küresel ticari başarıları hakkında detaylı bilgiler verdi. Ziyaret sırasında, geleneksel el işçiliği ile modern teknolojinin bir araya geldiği üretim teknikleri, heyettekilerin ilgisini çekti.

Türk İş İnsanlarına, Avrupa Denizliler Derneği Başkanı İnceören eşlik etti

DTO'nun heyeti, Avrupa Denizliler Derneği Başkanı Ali İnceören'in iş yerini de ziyaret etti. Almanya başta olmak üzere Avrupa'da iş yapmak isteyen DTO üyeleri için önemli bir bilgi ve network kaynağı olan İnceören, yurt dışındaki ticari faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler vererek misafirlerine rehberlik etti. Heyette yer alanların özellikle ticari faaliyetlerini yakından ilgilendiren dekorasyon sektörüne yönelik projelerinden biri olan ve Türkiye'de ürettirilip Avrupa pazarına sunulan yeni ipek sıva markası olan NishPlas hakkında kapsamlı bir tanıtımda bulundu. Yenilikçi ürününün üretim süreci, pazarlama stratejisi ve Avrupa'daki hedef kitlesi üzerine bilgiler veren İnceören hem konuklarının mevcut iş bağlantılarını güçlendirmelerine hem de yeni iş fırsatları yakalamalarına katkı sağladı. Heyettekiler, Başkan İnceören'e "Misafirperverliğiniz, ilginiz ve nezaketinizden dolayı teşekkür ederiz" diyerek Denizli Horozu plaketi takdim ettiler.