Düğünlerin başlamasıyla çiçeklerde gelin arabası süslemeleri arttı

Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte işlerinde hareketlilik olduğunu belirten çiçekçiler, özellikle gelin arabası süslemelerinin arttığını belirtiyor.

Yaz başında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte düğün sezonu açıldı. Okullar henüz kapanmadığı için ağırlıklı olarak evlenme düğünlerinin yapıldığı şu günlerde çiçekçi esnafında da yoğunluk oluştu. Sezon öncesi iş hareketliliğinin başladığı çiçekçi esnafında şu haftalarda gelin arabası süslemesi telaşı var. Geçirilen 2 yıllık pandeminin ardından düğün açısından yoğun bir sezon geçirilmesini uman esnaf, okulların kapanmasını bekliyor.

"Bu haftalarda gelin arabası süslemeleri de arttı"

Eskişehir'de çiçekçilik yapan Ahmet Köylü, son haftalarda gelin arabası süslemeye başladıklarını belirtti. Sezonda hem hafta içi hem de hafta sonu yoğunluk oluşmasını beklediklerini belirten Köylü, şu ifadeleri kullandı:

"Okulların kapanmasına az bir süre kaldı ve düğün sezonu da böylelikle açıldı. Geçirdiğimiz 2 yıllık pandeminin ardından bu sezonun yoğun geçeceğini düşünüyoruz. Düğün yapmak isteyen birçok kişi, salonlarda istedikleri tarihlerde boşluk bulamıyor. Bu haftalarda gelin arabası süslemeleri de arttı. Okullar daha kapanmadığı için düğünler hafta sonu yapılıyor. Gelin arabası süslemesi için de hafta sonu geliyorlar. Fakat okullar kapandıktan sonra hem hafta içi hem de hafta sonu yoğunluk yaşanmasını bekliyoruz. Sezona tam giriş yaptığımızda hem gelin arabası hem de sünnet arabası süslemesinde yoğunluk yaşanıyor. Maliyetlerden dolayı süsleme fiyatları da yükseliş gösterdi. Bu sene gelin arabası süslemelerini 500 liradan yapıyoruz." - ESKİŞEHİR