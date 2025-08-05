Düğününde Lapa Şovu: Kick Boks Antrenörü Unutulmaz Anlar Yaşadı - Son Dakika
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Düğününde Lapa Şovu: Kick Boks Antrenörü Unutulmaz Anlar Yaşadı

Düğününde Lapa Şovu: Kick Boks Antrenörü Unutulmaz Anlar Yaşadı
05.08.2025 11:30
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Antalya'da, kick boks antrenörü Uğur Erdem'in düğününde öğrencileri sürpriz bir gösteri yaptı.

Antalya'da geçtiğimiz ay dünya evine giren kick boks antrenörü, oyun havası eşliğinde dans ederken öğrencilerinin eldivenlerle piste girip lapa çalışması yaptırmasıyla hayatının en farklı anını yaşadı.

Antalya'da geçtiğimiz ay evlenen Kick Boks Antrenörü ve uluslararası hakem Uğur Erdem ile eşi Eda Erdem'in düğünü, ring atmosferini aratmayan bir sürprize sahne oldu. Oyun havası eşliğinde dans eden çift, bir anda boks eldivenleri takmış öğrencilerinin çevrelerini sarmasıyla şaşkınlık yaşadı. Düğüne katılan öğrenciler, bu özel güne özenle hazırlanarak geldi. Kadın öğrenciler topuklu ayakkabıları, erkek öğrenciler ise şık kıyafetleriyle düğün salonuna girerek, antrenörlerine unutulmaz bir anı bıraktı. Öğrencilerinin getirdiği lapayı görünce dayanamayan Erdem, damatlıkla teker teker lapa tutarak piste adeta antrenman havası estirdi. Gelin Eda Erdem ise masasına geçerek eşinin gösterisini gülümseyerek izledi. Düğüne katılan davetliler bu anları alkışlarla destekledi.

Uğur Erdem, yaklaşık 1,5 yıl önce tanıştıkları eşiyle 27 Temmuz'da evlenmeye karar verdiklerini belirterek, "Ben kick boks antrenörüyüm, profesyonel hakemim. Avrupa derecelerim var. Eşim sporcu değil ama düğünümüz çok güzel bir atmosferde geçti. Oyun havası oynarken öğrencilerim bir anda etrafımı sardı, hiç konuşmamıştık böyle bir şeyi. Ellerinde eldivenlerle bana lapa getirdiler. Dayanamadım ve teker teker lapa tuttum. Bizim için unutulmaz bir an oldu. Ailelerimiz özellikle eşimin ailesi çok şaşırdı, onlar için de farklı bir gösteri oldu" dedi.

12 yaşından beri boks yaptığını, şu anda 35 yaşında olduğunu ve aktif olarak spora devam ettiğini belirten Erdem, çok sayıda başarılı öğrencisi olduğunu da ekledi.

Eda Erdem ise, "Ben sporcu değilim ama eşimin her zaman arkasındayım. Düğünümüzde böyle bir şey olması çok farklı ve ayrıcalıklıydı. Öğrencileri eşimi çok sever, onu değerli hissettirdiler. Herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düğününde Lapa Şovu: Kick Boks Antrenörü Unutulmaz Anlar Yaşadı - Son Dakika

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