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Dumlupınar'da 100. yıl etkinlikleri kapsamında yapılacak projeler görüşüldü - Son Dakika

Dumlupınar'da 100. yıl etkinlikleri kapsamında yapılacak projeler görüşüldü

22.01.2022 12:13
Dumlupınar'da 100. yıl etkinlikleri kapsamında yapılacak projeler görüşüldü

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 100.yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek projeler masaya yatırıldıDumlupınar Kaymakamı Buğra Karadağ 100.yıl etkinlikleri kapsamında yapılacak projeler ile ilgili Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 100.yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek projeler masaya yatırıldı

Dumlupınar Kaymakamı Buğra Karadağ 100.yıl etkinlikleri kapsamında yapılacak projeler ile ilgili Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Pınar Yazgaç ile fikir alışverişinde bulundu. Kaymakam Karadağ, Müdür Yazgaç'a verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Dumlupınar'da 100. yıl etkinlikleri kapsamında yapılacak projeler görüşüldü

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Dumlupınar Üniversitesi, Dumlupınar, Karadağ, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dumlupınar'da 100. yıl etkinlikleri kapsamında yapılacak projeler görüşüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dumlupınar'da 100. yıl etkinlikleri kapsamında yapılacak projeler görüşüldü - Son Dakika
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