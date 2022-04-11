Dündar'dan şenliklere gelen misafirlere iftar yemeği - Son Dakika
Üye Girişi

Dündar'dan şenliklere gelen misafirlere iftar yemeği

11.04.2022 14:43
Dündar'dan şenliklere gelen misafirlere iftar yemeği

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen 3. Mehmed Dönemi ve Bursa Sempozyumu'na katılan akademisyenler ve yabancı misafirler için iftar yemeği verdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen 3. Mehmed Dönemi ve Bursa Sempozyumu'na katılan akademisyenler ve yabancı misafirler için iftar yemeği verdi.

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 17'incisi düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri doludizgin devam ediyor. Nisan ayı boyunca devam edecek olan Fetih Şenlikleri için yapılan görkemli açılış töreni tüm kentte bayram havası yaşatırken, şenlikler çerçevesinde düzenlenen 3. Mehmed Dönemi ve Bursa Sempozyumu ise adeta Osmanlı tarihine ışık tuttu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye'nin dört bir yanından Bursa'ya gelerek sempozyuma katılan akademisyenlerin yanı sıra Moğolistan'ın Arkhangai Belediye Başkanı Batjargal Mishka ve Moğolistan heyeti ile birlikte şenlikler çerçevesinde düzenlenecek Türk Dünyası Ressamlar Buluşması etkinliğine katılmak için Türki Cumhuriyetlerden Bursa'ya gelen ressamların yer aldığı kalabalık misafir grubuna iftar yemeği verdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın fethinin 696'ncı yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutladıklarını söyledi. Dündar, "Fetih, Bursa halkının bir araya geldiği, sevinç ve coşku içerisinde yürüdükleri bir etkinlik. Şenlikler vesilesiyle siz değerli dostlarımızla da bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Davetimizi kırmayıp katıldığınız, coşkumuza ortak olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Şenliklere kattığınız değer ve verdiğiniz emekler için de ayrıca şükranlarımı sunuyorum" dedi. - BURSA

Dündar'dan şenliklere gelen misafirlere iftar yemeği
Dündar'dan şenliklere gelen misafirlere iftar yemeği
Dündar'dan şenliklere gelen misafirlere iftar yemeği

YORUMLAR
500
Osmangazi Belediyesi'nden görkemli 'Fetih Şenliği' açılışı Osmangazi Belediyesi'nden görkemli 'Fetih Şenliği' açılışı FETİH ŞENLİKLERİ'NE GÖRKEMLİ AÇILIŞ FETİH ŞENLİKLERİ'NE GÖRKEMLİ AÇILIŞ

iftar yemeği, Osman Gazi, Osmangazi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dündar'dan şenliklere gelen misafirlere iftar yemeği - Son Dakika


Son Dakika
14:53 Ekrem İmamoğlu'ndan TÜGVA vetosu
14:44 Kahreden ölüm! Eşinin bıçaklayarak katlettiği Elif, kucağındaki Ali bebeği korumuş
14:43 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Görüşmeye de savaşmaya da devam
14:37 Abramovich'in satın alacağı kulüp Göztepe değil Valencia'ymış!
14:37 Münevver Karabulut'un babası, Garipoğlu ailesinin paylaştığı ve kızının öldürüldüğü koltuğun fotoğrafını unutamıyor!
14:29 Alkometre uzatan polis memurunun babası olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı! O eğlenceli anlar sosyal medyada ilgi gördü
14:29 Millet İttifakı'nın adaylarından biri olduğu yazılmıştı! Haşim Kılıç'tan ilk yorum: Benim dışımda gelişen bir konu
14:27 Ekrem İmamoğlu'ndan zam açıklaması: Belediyeler zam yapmanın sebebi değil sonucudur
14:26 Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay tek celsede boşandı
14:18 1+1 evde yakalanan 35 Afgan göçmen, günlerce aç ve susuzmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 15:01:08. #1.12#
SON DAKİKA: Dündar'dan şenliklere gelen misafirlere iftar yemeği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement