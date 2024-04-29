Dünden Bugüne Diyarbakır Turizmi Söyleşisi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Dünden Bugüne Diyarbakır Turizmi Söyleşisi Gerçekleştirildi

Dünden Bugüne Diyarbakır Turizmi Söyleşisi Gerçekleştirildi

Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen üniversite şehir buluşmaları kapsamında 'Dünden Bugüne Diyarbakır Turizmi' adlı söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mine Baran, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü M. Sabahattin Genç, Diyarbakır'ın tarih, kültür ve doğa güzellikleriyle turizmin gelişmesi için çalışacaklarını vurguladı. Genç, Diyarbakır turizmi için yapılan projeler ve yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi verdi.

29.04.2024 15:43
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Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından üniversite şehir buluşmaları çerçevesinde 'Dünden bugüne Diyarbakır turizmi adlı söyleşi gerçekleştirildi.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen söyleşiye Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mine Baran, akademik ve idari personel, öğrenciler katılım sağladı. Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü M. Sabahattin Genç, tarih, kültür ve doğa güzellikleriyle bezenen Diyarbakır'da turizmin gelişmesi adına var güçleriyle çalışacaklarını belirtti. Genç, Diyarbakır turizmi için sürdürülen projelere ve yapılması gereken çalışmalara değindi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünden Bugüne Diyarbakır Turizmi Söyleşisi Gerçekleştirildi - Son Dakika

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