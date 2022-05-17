Dünya 3.'sü olarak tarihe geçti - Son Dakika
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Dünya 3.'sü olarak tarihe geçti

17.05.2022 10:14
Dünya 3.'sü olarak tarihe geçti

Bozüyük Fen Lisesi öğrencisi Orçun Ünalan, Bilecik tarihinde ilk kez Gymnasiade yarışmalarına katılan iki sporcudan biri olurken dünya 3'üncüsü oldu.

Bozüyük Fen Lisesi öğrencisi Orçun Ünalan, Bilecik tarihinde ilk kez Gymnasiade yarışmalarına katılan iki sporcudan biri olurken dünya 3'üncüsü oldu.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından organize edilen 2021-2022 Gymnasiade Yarışmaları 14 Mayıs'ta Fransa'nın Normandiya kentinde başladı. Yarışmada milli takım formasını terleten Bilecikli genç atlet Orçun Ünalan, 100 metre yarışlarında 10,68'lik derecesiyle dünya 3'üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. İlk kez katıldığımız bu organizasyonda önemli bir başarıya imza atan Orçun Ünalan, Gymnasiade tarihinde Türkiye'ye 100 metrede madalya getiren ilk isim olarak tarihe geçti. Gymnaside'da atletizm müsabakaları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. müsabakalarda, 20 branşta 64 ülkeden 3 bin 400'ü aşkın sporcu yarışıyor. - BİLECİK

Dünya 3.'sü olarak tarihe geçti
Dünya 3.'sü olarak tarihe geçti
Dünya 3.'sü olarak tarihe geçti

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Normandiya, Bilecik, Fransa, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dünya 3.'sü olarak tarihe geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya 3.'sü olarak tarihe geçti - Son Dakika
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