Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü çocuk şenliğiyle kutlandı

Çocuk Hakları İl Komitesi Kız Temsilcisi Şevval Açıkgöz'ün açılış konuşması ile başlayan etkinlik Çocuk Hakları İl Komitesi Saz Korosunun müzik dinletisi ile devam etti.

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü dolayısıyla Karabük Valiliği koordinasyonunda Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde çocuk şenliği düzenlendi.

Kaynak: İHA

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