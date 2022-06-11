Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü çocuk şenliğiyle kutlandı - Son Dakika
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Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü çocuk şenliğiyle kutlandı

11.06.2022 12:42
Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü çocuk şenliğiyle kutlandı

Karabük'te 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü düzenlenen çocuk şenliği etkinliğiyle kutlandı.

Karabük'te 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü düzenlenen çocuk şenliği etkinliğiyle kutlandı.

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü dolayısıyla Karabük Valiliği koordinasyonunda Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde çocuk şenliği düzenlendi.

Kent Meydanında düzenlenen etkinliğe Vali Fuat Gürel, kurum müdürleri, Çocuk Hakları İl Komitesi üyeleri ile çocuklar katıldı.

Çocuk Hakları İl Komitesi Kız Temsilcisi Şevval Açıkgöz'ün açılış konuşması ile başlayan etkinlik Çocuk Hakları İl Komitesi Saz Korosunun müzik dinletisi ile devam etti.

Eğlenceli çocuk oyunları ile neşeli anlar geçiren çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır, meyve suyu gibi ikramlarda bulunuldu. - KARABÜK

Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü çocuk şenliğiyle kutlandı
Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü çocuk şenliğiyle kutlandı
Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü çocuk şenliğiyle kutlandı
Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü çocuk şenliğiyle kutlandı

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Kaynak: İHA

Karabük Valiliği, Karabük, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü çocuk şenliğiyle kutlandı - Son Dakika

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