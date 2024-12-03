Dünya Engelliler Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Kula'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı ve engelli bireylere farkındalık oluşturuldu.

03.12.2024 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kula 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi tarafından kutlama programı düzenlendi.

Kula 80.Yıl Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen program, Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Kurumun çelenginin sunulmasının ardından engelli öğrenciler ve protokol üyeleri, rengarenk balonları gökyüzüne bırakarak farkındalık oluşturdu. Daha sonra programa katılan protokol üyeleri ve engelli öğrenciler, Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi Bando Takımı eşliğinde ilçe merkezinde farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. Salon programı ise Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kula 80.Yıl Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Mehmet Artaç yaptı. Konuşmanın ardından engelli öğrenciler ve kurum personelleri tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileri, parodi dans gösterisi, şiirlerin okunması, koro gösterisi ve 'Kabadayı' isimli gösteriler sergilendi. Büyük çoğunluğu engelli öğrenciler tarafından hazırlanan program, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Düzenlenen programa, Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Kula Hakimi Yeşim Özoluk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Ali rıza Gökmen, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Dünya Engelliler Günü, Yerel Haberler, Etkinlikler, Aralık, Eğitim, Yerel, Yaşam, Kula, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dünya Engelliler Günü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi
14:33 Suriye’de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü
14:14 Özel, Bahçeli’nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı
13:55 Türk-İş Başkanı Atalay’a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?
20:59 Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı
20:47 Esenyurt’taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş
20:46 Ateşkesin ardından bir ilk Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı Ateşkesin ardından bir ilk! Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı
20:27 Davutoğlu: Esad, Erdoğan’ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor Davutoğlu: Esad, Erdoğan'ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor
20:14 Irak Cumhurbaşkanı’nın sekreteri İstanbul’da bıçaklandı Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı
20:08 Eski PFDK Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu’ndan Türk futboluna eleştiriler ve öneriler Eski PFDK Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu'ndan Türk futboluna eleştiriler ve öneriler
20:00 Kullanıcılara da duyuruldu WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak Kullanıcılara da duyuruldu! WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak
19:53 Hizbullah Esad’a sırtını döndü Hizbullah Esad'a sırtını döndü
19:26 PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor
18:44 MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığına Fatih Erbakan’dan veto Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına Fatih Erbakan'dan veto
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 15:32:23. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Engelliler Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.