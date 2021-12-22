Dünya Kooperatifçilik Günü'nde kadın emeği vurgusu - Son Dakika

Bilecik'te Dünya Kooperatifçilik Günü, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde çeşitli etkinlikle kutlandı.

Bilecik Belediyesi ve S.S. Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen kutlamaya Belediye Başkanı Semih Şahin'in eşi Serpil Şahin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı İlhami Yurdakul, dernek başkanları, sivil toplum kuruluşları ve davetliler katıldı. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ömer Karapınar tarafından katılımcılara 'Türkiye'de ve Dünyada Kadın Kooperatifçiliği' adlı söyleşisi verildi. Kadının girişimciliğinin ve üretiminin korunması konusunda kooperatifçiliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Ömer Karapınar, Bilecik'in bu anlamda çok şanslı olduğunu ifade etti.

Program ve resepsiyonun ardından S.S. Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi binasını gezen katılımcılar, birçok farklı el emeği kooperatif ürünü yerinde inceledi. - BİLECİK