Dünya Sosyal Hizmet Günü kutlandı - Son Dakika
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Dünya Sosyal Hizmet Günü kutlandı

15.03.2022 12:12
Dünya Sosyal Hizmet Günü kutlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından düzenlenen Dünya Sosyal Hizmet Günü 2022 başlıklı program, çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından düzenlenen Dünya Sosyal Hizmet Günü 2022 başlıklı program, çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Deniz Oruç, böyle bir anlamlı günde bir arada oldukları için memnuniyetini ifade ederek, herkesin Dünya Sosyal Hizmet Günü'nü kutladı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Eda Beydili Gürbüz, Dünya Sosyal Hizmet Günü 2022 temasının "Yeni Bir Eko-Sosyal Dünyayı Birlikte İnşa Etmek: Kimseyi Geri Bırakmamak" olarak belirlendiğini söyleyerek, dünyanın içinde bulunduğu siyasal, sosyal, ekonomik ve ekolojik krizlerin göz önüne alındığında, sosyal hizmet mesleğine gereksinimin önemine dikkat çekti. Geride kalma riski olan kırılgan ve dezavantajlı grupların güçlendirilmesi, hak ihlalleriyle mücadele edilmesi, sosyal adaletin sağlanması hususunda da sosyal hizmet uygulamalarının gerekliliğine vurgu yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından programın konferans bölümüne geçildi. Davetli konuşmacı Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kasım Karataş "Kimseyi Geride Bırakmadan Yeni Bir Dünya İnşası; Ama Nasıl?" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Dünya Sosyal Hizmet Günü etkinliklerinin tarihçesinden bahsederek sözlerine başlayan Prof. Dr. Kasım Karataş, Sosyal Hizmet mesleğinin bir insan hakları mesleği olduğunu belirterek, kendisini bu şekilde tanımlayan ender mesleklerinden biri olduğunun altını çizdi.

Dünya Sosyal Hizmet Günü 2022 teması ile yeni bir dünya inşasından söz edildiğini ifade eden Prof. Dr. Karataş, çevre duyarlılığı yüksek bu iddianın altının doldurulması gerektiğini söyleyerek küresel salgınının, önceden var olan eşitsizlikleri artırdığını ve dezavantajlı toplum kesimleri üzerinde yıkıcı etkiler oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Küresel ısınma, tüketim toplumu olmanın oluşturduğu atıklar, biyoçeşitliliğin azalması, küresel çevre sorunları gibi ekolojik sorunların, halk sağlığını doğrudan etkilediğini ifade eden Karataş, göç meselesinin de son yılların en önemli sosyal sorunlarından biri haline geldiğini ifade etti. Savaşlar dışında iklim krizinin de göçlerin sebepleri arsında olduğuna işaret eden davetli konuşmacı, göçün umut olmakla birlikte yeni sosyal sorunların habercisi olduğu değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin her zaman göç için transit ve kaynak ülke olduğunu dillendiren Karataş, son yıllarda ülkemizden göç edenlerin oranında da ciddi yükselişler olduğunu söyledi.

Yoksulluğun orta gelirli ülkelerde artacağının öngörüldüğünü belirten Karataş, iklim değişikliğinin 2030 yılına kadar yeni yoksullara yol açacağı tespitinde bulundu. Konuşmasının son bölümünde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve suç konularına da değinen Kasım Karataş, katılımcılardan gelen soruları yanıtlayarak sözlerini sonlandırdı. - DÜZCE

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Sağlık Bilimleri Fakültesi, Düzce Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Karataş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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