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Duru: "153 köye hizmet ediyoruz" - Son Dakika

Duru: "153 köye hizmet ediyoruz"

17.02.2022 14:34
Duru: "153 köye hizmet ediyoruz"

Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, 153 köye hizmet ettiklerini söyledi.

Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, 153 köye hizmet ettiklerini söyledi.

Hacıbektaş Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, İl Genel Meclis Üyesi Sami Dişli ve Hacıbektaş ilçesine bağlı Yurtyeri, Kayaaltı, Akcataş, Belbarak, Avuç, Karaburna ve Mikail Köyü muhtarlarından oluşan heyet İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru'yu makamında ziyaret etti. Ziyarette İl Özel İdaresi tarafından 2022 yılında Hacıbektaş ilçesine yapılacak olan yatırımlar masaya yatırılırken, bazı köylerin sorunlar da Genel Sekreter Duru'ya iletildi.

Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, "Nevşehir genelinde 153 köye hizmet ediyoruz. Köylerimize hizmet ederken adil olmaya çalışıyoruz. Köylerimizin ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre çözüyoruz. Hacıbektaş ilçemize 2021 yılında gerekli yatırımları aksatmadan yapmaya çalıştık. 2022 yılında çalışmalarımız ve yatırımlarımız aksatmadan devam edecek" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Duru: 153 köye hizmet ediyoruz

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Nevşehir İl Özel İdaresi, Hacıbektaş, Kamil Duru, Nevşehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Duru: '153 köye hizmet ediyoruz' - Son Dakika


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