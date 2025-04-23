Duru'ya Koltuk Hayali, Şaka Gibi Sonuçlandı - Son Dakika
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Yerel

Duru'ya Koltuk Hayali, Şaka Gibi Sonuçlandı

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Tüm-İş Başkanı Mahmut Şahin, 23 Nisan için koltuğunu Duru'ya devretmek istedi, Duru vazgeçti.

23.04.2025 19:52
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"Şaka gibi" dedi, koltuğa oturmadı

Tüm-İş Konfederasyonu'ndan ironili 23 Nisan mesajı

KAYSERİ - Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 9 yaşındaki Duru'ya devretmek istedi. Koltuğa oturmadan şartları duyan Duru, "Şaka gibi" diyerek oturmaktan vazgeçti.

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ironili bir mesaj yayımladı. Koltuğuna 9 yaşındaki Duru Eroğlu'na oturtmayı planlayan Şahin, "Çocuklarımız her 23 Nisan'da temsili olarak bir makama ve koltuğa oturtulur. O makamın gücünü ve etkisini yaşamak ister. Bizde bu sene Tüm-İş Konfederasyonu koltuğunu bir çocuğumuza bırakmak istedik. Kendisi ile görüştük ve çetin bir pazarlık yaptık. Bizi merak etti ve sordu. Bizde kendisinin neler yapabileceğini, bizim neler yaptığımızı anlattık. Şuan karar aşamasında. Bakalım oturacak mı, oturmayacak mı?" dedi.

Tüm-İş Sendikası'nın şartlarını duyan Duru ise, koltuğa oturmaktan vazgeçerek, "1 günlüğüne de olsa sendika başkanı olacaksınız dediler, iyi dedim. Sendikalar zengindir, süper lüks arabaları vardır, ona binerim, şöyle bir gezerim, şoförüne de "güzel bir yere çek de karnımızı doyuralım" derim. Genel merkezde çok gösterişli olur, sekreterlerim, korumam ve çaycım olur dedim ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Geldim ve baktım ki ne para var, herkes kendi cebinden harcıyor. Ne araba var, başkan yürüyerek gelip gidiyor. Ne çaycı var, başkan çayı demliyor. Bir de şaka gibi gecekondu da oturuyorlar. Ben bu koltuğa oturursam bana çay demletirler. Başkana kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Duru'ya Koltuk Hayali, Şaka Gibi Sonuçlandı - Son Dakika

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