Ataşehir Belediyesi tarafından Türkiye'nin ilk oyun müzesi olarak hizmete açılan Düştepe Oyun Müzesi 10. yaşını kutladı. Ataşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikler, yaz tatiline başlayan çocuklar için unutulmaz bir gün yaşattı.

Ataşehir'de bulunan Düştepe Oyun Müzesi, 10. kuruluş yıl dönümünü renkli ve eğlence dolu etkinliklerle kutladı. Mimar Sinan Parkı içerisinde yer alan Düştepe Oyun Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen kutlamalarda, çocuklar ve aileleri geçmişin sokak oyunlarıyla eğlence dolu anlar yaşadı. Yakar top, mendil kapmaca, seksek, halat çekme, taş-kağıt-makas ve dans gibi geleneksel oyunların yer aldığı Sokak Oyunları Şenliği, hem çocuklara hem de ebeveynlerine nostaljik bir deneyim sundu. Kutlama kapsamında düzenlenen sanat atölyeleri ise çocukların hayal gücünü ve el becerilerini geliştirdi. Rüzgar Gülü Yapımı, Eğlenceli Kukla Yapımı ve Doğa Resmi atölyelerinde 6-12 yaş arası çocuklar kendi tasarımlarını oluşturarak eğlenceli üretim süreçlerine katıldı.

Müze bahçesindeki açık hava etkinliğine gelen aileler, piknik örtüleri ve kamp sandalyeleriyle keyifli bir gün geçirirken, etkinlik boyunca sunulan çay ikramı da güzel bir mola imkanı sağladı. Geçmişin izlerini taşıyan oyuncak koleksiyonlarıyla çocuklara oyun kültürünü tanıtan Düştepe Oyun Müzesi, 10 yıldır olduğu gibi bu özel gününde de çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. - İSTANBUL