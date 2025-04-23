Duygusal Baba-Kız Performansı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına sahne olan Abdurrahman Vardar İlkokulu'nda, özel eğitim sınıfında öğrenim gören bir öğrencinin babası, izleyenleri duygulandıran anlara imza attı. Kutlamalar sırasında sahneye çıkan küçük kız, performansı boyunca babasının desteğiyle yalnız bırakılmadı.

Özel eğitim sınıfında okuyan minik öğrenci, arkadaşlarıyla birlikte hazırladığı gösteriyi sergilerken en büyük destekçisi babası oldu. Kızının elini bir an olsun bırakmayan baba, onunla birlikte sahnede yer aldı. Baba-kızın bu samimi ve sevgi dolu anları, izleyen veliler ve öğretmenler tarafından ayakta alkışlandı. - BURSA