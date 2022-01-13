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Düzce Barosu'ndan, avukat Dilara Yıldız'ın öldürülmesine tepki - Son Dakika

Düzce Barosu'ndan, avukat Dilara Yıldız'ın öldürülmesine tepki

13.01.2022 13:42
Düzce Barosu'ndan, avukat Dilara Yıldız'ın öldürülmesine tepki

Düzce Barosu Kadın Hakları Merkezi, İstanbul'da avukat Dilara Yıldız'ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesine ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Düzce Barosu Kadın Hakları Merkezi, İstanbul'da avukat Dilara Yıldız'ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesine ilişkin basın açıklaması düzenledi.

İstanbul Barosuna kayıtlı 29 yaşındaki Avukar Dilara Yıldız'ın bir kafede eski nişanlısı tarafından kurşunlanarak öldürülmesinin ardından Düzce Barosu Kadın Hakları Merkezi, adliye önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Düzce Barosu Kadın Hakları Merkezi adına açıklama yapan Avukat İrem Albayrak, Dilara Yıldız'ın tasarlanarak öldürüldüğünü ifade ederek, "Katledilen genç meslektaşımız gibi temel haklarını bilen ve hukuka başvuruda bilinçli olan kadınlar dahi öldürülmektedir. Bu husus göstermektedir ki, kadın cinayetlerinin önlenmesi konusunda yasalar etkin ve hızlı bir biçimde uygulanmamaktadır. Kadın cinayetlerini önlemek için etkin ve hızlı bir başvuru mekanizmasının bulunması zorunludur. Her şeyden evvel toplumda kadına yönelik bakış açısının da değişmesi ve kadının her anlamda erkek ile eşitliği bilinci yerleşmelidir" dedi.

"Failler en ağır şekilde cezalandırılmalı"

Kadın cinayetlerindeki faillerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirten İrem Albayrak, "Kadının ölümünden sonra hüznü paylaşmanın yanında, kadının ölümünü engellemek hepimizin görevidir. Bu sebeple önleyici tüm tedbirlerin etkin ve hızlı uygulanmasını, kadın cinayetlerinde faillerin en ağır şekilde cezalandırılması ve takdiri indirim yapılmamasını, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinç oluşturmak adına basının üzerine düşeni yapmasını, baroların ve sivil toplum örgütlerinin de tüm önleyici tedbirlerde çalışmalara destek olmalarını talep ediyoruz. Öldürülen genç meslektaşımızın ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileklerimizi ileterek, davanın takipçisi olacağımızı ve kadın cinayetlerinin son bulması için Kadın Hakları Merkezi olarak elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğimizi bildiririz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Düzce Barosu'ndan, avukat Dilara Yıldız'ın öldürülmesine tepki
Düzce Barosu'ndan, avukat Dilara Yıldız'ın öldürülmesine tepki

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Dilara Yıldız, Kadın Hakları, Düzce Barosu, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Düzce Barosu'ndan, avukat Dilara Yıldız'ın öldürülmesine tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce Barosu'ndan, avukat Dilara Yıldız'ın öldürülmesine tepki - Son Dakika
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