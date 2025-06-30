Düzce\'de 41 Genç Hafızlık Belgesi Aldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Hafız Hasan Erkek Kur'an Kursu'nda hafızlıklarını tamamlayan 41 genç için icazet töreninde belgelerini aldı.

Merkez Büyük Cami'de düzenlenen icazet törenine Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Müftüsü Osman Aydın, hafız olan 41 genç ve aileleri katıldı.

Vali Aslan, hafızları ve ailelerini tebrik ederek, hıfzettikleri Kelimetullah'ın hayat boyu kendilerine ve çevrelerine rehberlik etmesi duasında bulunarak, kurslara her zaman destek verenlere de teşekkür etti.

Konuşların ardından 41 gence hafızlık belgesi Vali Selçuk Aslan tarafından verildi. - DÜZCE