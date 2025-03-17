Düzce\'de Arama Kurtarma 665\'e Ulaştı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, ilde arama kurtarma sayısının 665'e ulaştığını belirterek hedefin bin olduğunu söyledi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Düzce İl Temsilciliğinin akreditasyon ve arma/bröve törenine katıldı,

Düzce Arama-Kurtarma ve İnsani Yardım alanında çalışma yürüten STK ve Toplulukların başkanlarının da katıldığı bröve töreninde konuşan Vali Selçuk Aslan, afetlere hazırlık ve müdahale konularında gönüllü çalışmaların önemine dikkat çekerek, dernek üyelerine özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Aslan, "Son verdiğimiz eğitimlerle 665 arama kurtarma personeli yetiştirmiş durumdayız. Hedefimiz 1000 rakamını yakalamak bu sahada çalışan dernek sayımız 6 iken 8'e yükseldi. Topluluk sayımız 2 iken 12'ye yükseldi" dedi.

Valiliğin destek ve himayelerinde yürütülen, arama-kurtarma alanında faaliyet gösteren STK ve toplulukların kapasitelerinin geliştirilmesi projesi kapsamında, AFAD Başkanlığından akreditasyon alan dernek üyelerine bröveleri Selçuk Aslan tarafından takdim edildi. - DÜZCE