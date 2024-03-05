Düzce'de Av Sezonu Sonlandı - Son Dakika
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Düzce'de Av Sezonu Sonlandı

Düzce\'de Av Sezonu Sonlandı

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, 2023-2024 av sezonunun 3 Mart 2024 tarihi itibariyle sona erdiğini duyurdu. Av sezonunun kapanmasıyla birlikte avlanmanın, rahatsız etmenin ve yavruları ile yumurtalarını toplamanın yasak olduğu vurgulandı.

05.03.2024 10:26  Güncelleme: 10:29
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DÜZCE(İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, av sezonunun sona erdiğini duyurdu.

Açıklama şu şekilde: "4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu dahilinde 2023-2024 Av sezonu 3 Mart 2024 tarihi itibariyle sona ermiştir. Av sezonu, av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alınarak belirlenmekte olup üreme döneminin başladığı av sezonu kapanış tarihi itibariyle av yasağı başlamıştır. Av sezonunun açılacağı ve duyurulacağı tarihe kadar toplumun tüm kesimlerinin; av ve yaban hayvanlarını avlamanın, rahatsız etmenin ve yavruları ile yumurtalarını toplamanın yasak olduğu bilinciyle hareket ederek tabii ortamlarda daha dikkatli olması gerekmektedir." - DÜZCE

Kaynak: İHA

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