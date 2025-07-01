Düzce\'de Baca Bakımının Önemi Vurgulandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, baca bakımlarının özenle yapılması gerektiğini söyledi.

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden Beltem A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Erkan Arslan, DTSO Başkanı Bıyık'ı ziyaret ederek, kurumun sunmuş olduğu baca temizliği ve diğer hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Başkanı Erdoğan Bıyık, "Katı veya sıvı yakıt kullanılan tüm işletmelerin rutin baca bakımlarını özenle yapmaları hayati önem taşıyor. Son günlerde ülke genelinde yaşanan sıcaklık artışları yangın riskini artırırken, daha önce yaşadığımız üzücü olaylar da işletmelerimizin bu önlemleri almasının ne kadar önemli olduğuna işaret ediyor. Beltem bu konuda üyelerimizin İtfaiye Teşkilatı'ndan onaylı şekilde hizmet alabilecekleri ilk ve tek firma olması, yapılan iş ve işlemleri İtfaiye Teşkilatının belirlemiş olduğu kurallara uygun şekilde yapacağının teminatıdır" ifadelerini kullandı.

Genel Müdürü Arslan " Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin odun ve kömür gibi katı yakıtlar ile yüksek oranda is bırakan sıvı yakıtlar kullanıldığı takdirde, borular ayda bir, bacalar ise iki ayda bir temizlenir olarak baca temizliğinin zorunluluğu hale getirilmiştir. Yine yönetmelikte baca temizliği, mahallin itfaiye teşkilatı tarafından yapılır. Ancak, bu konuda itfaiye teşkilatından aldığı izin ile faaliyet gösteren özel firmalar var ise, temizlik onlara da yaptırılabilir şeklinde baca temizliğinin sadece İtfaiye Müdürlüğü tarafından onaylanan firmalarca yapılabileceği teyit edilmiştir.

Bu konuda Beltem yetkili ve eğitimli kadrosuyla baca temizliğinde İtfaiye Teşkilatının onayladığı ilk ve tek firmadır. İşletmelerinizin baca temizliği konusunda titiz ve düzenli davranmaları ilimizdeki firmalarımızdan talebimizdir" şeklinde konuştu. - DÜZCE