Düzce'de ÇKS Başvuru Süresi Uyarısı

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DÜZCE (İHA) – Düzce'de Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularında son gün 31 Aralık 2024. Çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları için başvurularını en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

Düzce İl genelinde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlar devam ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çiftçilerin belirtilen süre içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamalarının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Üreticilerin yeni desteklerden faydalanabilmesi için ÇKS başvurularını yaptırmaları gerektiğini hatırlatan Müdürlük açıklamasında "Başvuru yapmayan çiftçilerimizin tarımsal desteklemelerden yararlanmaları için 31 Aralık 2024 tarihine kadar destekleme dosyalarını kayıtlı oldukları il ve ilçe müdürlüklerimize teslim etmeleri veya e-devlet üzerinden başvuru yapmaları önem arz edecektir" denildi. - DÜZCE