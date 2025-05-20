Düzce'de Dünya Arı Günü Kutlaması - Son Dakika
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Düzce'de Dünya Arı Günü Kutlaması

Düzce\'de Dünya Arı Günü Kutlaması

DAGEM, anaokulları için düzenlenen resim yarışmasının ödül törenini gerçekleştirdi.

20.05.2025 18:09
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Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) tarafından uluslararası katılımla anaokullarına özel olarak düzenlenen, 5. Geleneksel Dünya Arı Günü resim yarışması ödül töreni yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan programın açılış konuşmasını yapan DAGEM Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, arıların yalnızca bal üretimi değil, görünmeyen yönleriyle sürdürülebilir tarımın temel taşları olduğunu vurguladı. Arıların ekosistem için dünyanın en önemli canlılarından biri olduğunu belirten Kekeçoğlu, etkinliğin gerçekleşmesine katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Düzce ili Arıcılar Birliği Başkanı Cafer Kaba, 2004 yılında kurulan derneklerinin 20 yıllık çalışmaları sonucunda coğrafi işaretli bal üretimine ulaştığını ifade ederken, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, 20 Mayıs Dünya Arı Günü'nü kutlayarak doğaya katkı sunan her çalışmayı desteklediklerini belirtti.

"Arı varsa, hayat var!"

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, tükettiğimiz gıdaların yaklaşık üçte ikisinin arıların tozlaşma faaliyetleri sayesinde üretilebildiğine dikkat çekti. 2007 yılından bu yana kırsal kalkınmayı destekleyen projeler kapsamında önemli düzeyde destek sağlandığını ifade eden Uzun, il genelinde yıllık 466 ton bal üretimi yapıldığını dolayısıyla Düzce için önemli bir tarımsal değer olduğunu vurguladı.

"Arılar tarımda olmazsa olmazdır"

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, arıların ekosistem ve tarım açısından taşıdığı hayati öneme dikkat çekerek arıların tarımsal üretimdeki vazgeçilmez rolüne değindi. Arıların tarımsal üretimde sürdürülebilirliği, gıda güvenliği ve biyoçeşitliliğin korunması gibi kritik alanlarda hayati bir rol oynadığına ışık tutan Rektör Sözbir, "20 Mayıs Dünya Arı Günü vesilesiyle bu gerçeği bir kez daha derinlemesine idrak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Minik ressamlar arıların değerini resimlerle anlattı

Açılış konuşmalarının ardından, anaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Arı Varsa Hayat Var' temalı resim yarışmasında ödül kazanan öğrenciler ödüllerini Rektör Nedim Sözbir ve protokol üyelerinin elinden aldı.

Öğrencilerden; Ertuğrul Bozkurt, 'Arılar Gökkuşağında' adlı eseriyle; Kerem Kökağaç, 'Arı Varsa Hayat Var' temalı resmiyle; Mehmet Selim Biçer, 'Kraliçe Arı ve Asker Arılar' isimli çizimiyle; Çiğdem Sevinç ise, 'Bal Yapmak İçin Dolaşan Arılar' isimli çalışmasıyla, hayal güçlerini doğa sevgisiyle harmanlayarak birbirinden anlamlı eserler ortaya koydu.

Zümra Çakırhan, 'Lavanta Kokulu Arı' adlı zarif eseriyle, Sare Ada Özdal, 'Arılar ve Uçan Polenler' adlı eseriyle, Hümay Şengül, 'Arı Kardeşler' adlı çalışmasıyla ödüllerini aldı.

Ödül töreninin ardından, etkinlik alanında kurulan tanıtım ve uygulama stantları ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ve protokol üyeleri hazırlanan stantlarda, arı ürünleri, propolis, kovan sistemleri ve arıcılık ekipmanları hakkında bilgi aldı.

Çocuk oyunları ve halk oyunları gösterileriyle devam eden program şenlik havasına bürünürken, arıların doğaya kattığı yaşam gücüne dikkat çekildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Dünya Arı Günü Kutlaması - Son Dakika

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