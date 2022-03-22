Düzce'de ev yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de ev yangını

22.03.2022 20:12

Düzce'de ev yangını Diğer evlere sıçramadan yangın kontrol altına alındı Düzce'de bir evin çatı katında başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Düzce'de ev yangını

Diğer evlere sıçramadan yangın kontrol altına alındı

DÜZCE - Düzce'de bir evin çatı katında başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Olay Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Hasanbey Köyü Camiyanı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ali Davut'a ait evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Çatının ahşap olması sebebi ile bir anda alev topuna dönen 2 katlı binayı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çatı katında ki yangına kısa süre içerisinde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Diğer evlere sıçramadan söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Düzce'de ev yangını
Düzce'de ev yangını
Düzce'de ev yangını

YORUMLAR
500
Evin çatı katı alev alev yandı Evin çatı katı alev alev yandı İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KORKUTAN YANGIN İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KORKUTAN YANGIN

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Düzce'de ev yangını - Son Dakika


Son Dakika
19:39 Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi alacağı iddiası ortalığı karıştırdı! Değeri 3 kat arttı
19:37 Kızının gözü önünde eşini öldüren sanık ruh hastası olduğunu iddia ederek akıl hastanesine yatırılmayı istedi
19:30 Hollanda Başbakanı'ndan savaşla ilgili Türkiye'ye teşekkür: Ankara kilit rol oynuyor
19:24 Uzman Çavuşu hastane çıkışı protesto eden sağlık çalışanlarının WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
19:21 Babasını 9 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki kıza müebbet hapis talebi
19:14 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rus basketbol takımları Avrupa'dan resmen men edildi
19:08 Beşiktaş, teknik adam Valerien Ismael'le anlaştı! Fransız hocanın alacağı ücret de belli oldu
19:01 Ukraynalı başkan yardımcısından Kadirov'u sinirlendirecek tehdit: Çeçenler domuz derisiyle gömülecek
18:52 Milli tenisçi Cem İlkel'in kendisi gibi sporcu olan kız kardeşi trafik kazasında hayatını kaybetti
17:54 Güldür Güldür'de Sırrı Süreyya Önder taklidi izleyicilerden tam not aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 20:19:33. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de ev yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement