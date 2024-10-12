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Düzce'de Gıda Denetimlerine Cezalar Yağdı

Düzce\'de Gıda Denetimlerine Cezalar Yağdı

Düzce'de 63 firmaya toplam 3,4 milyon TL ceza kesildi, 5.992 denetim yapıldı.

12.10.2024 14:11
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2024 yılı içerisinde yapılan gıda denetimlerinde usulsüzlük görülen 63 firmaya 3 milyon 381 bin 569 TL idari para cezası uygulandı.

Düzce'de Tarım ve Orman Müdürlüğünü bağlı ekipler gıda denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, satış, toplu tüketim, dağıtım gibi aşamalarında tüm resmi kontroller 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre yıl boyunca sürdürülmekte. Düzce'de 441 adet üretim, bin 981 adet satış ve 2 bin 221 adet toplu tüketim yeri olmak üzere toplam 4 bin 643 adet işletme mevcut olup 2024 yılı içinde toplam 5 bin 992 adet denetim gerçekleştirildi. İl genelinde usulsüzlük tespit edilen toplam 63 işletmeye 3 milyon 381 bin 569 TL idari para cezası uygulanırken bazı işletmelere de faaliyeti durdurma, ürün toplatma, imha gibi idari yaptırımlar uygulandığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada "En iyi denetici tüketicinin kendisidir düşüncesi ile hareket ettiğimiz ve bu konuda ALO174 ihbar hattı oluşturarak tüketicinin hizmetine sunduğumuz sistem, yapılan denetimlerde çalışan ekiplere büyük katkı sağlamaktadır. Son günlerde farklı mecralarda halka servis edilen ve tüketicilerde kurumlara karşı farklı algı oluşturmaya dönük hazırlanan haberlere itibar edilmemesi, tüketicinin gıda ile ilgi şikayetlerini ALO174 üzerinden bildirmesi durumunda konunun hızlı ve büyük bir hassasiyet ile ele alınıp değerlendirilmesini sağlamakta olup yapılan işlemlerin sonucunda da ALO 174 kullanıcısı bilgilendirilmektedir" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sağlık, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Gıda Denetimlerine Cezalar Yağdı - Son Dakika

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