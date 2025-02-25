Düzce\'de Hatimle Teravih Namazı

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DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü, Düzce'de Ramazan ayı boyunca hatimle teravih namazı kılınacak camileri açıkladı.

Düzce'de Ramazan ayına sayılı günler kala teravih namazlarını hatimle kıldıracak camiler belli oldu. Buna göre Düzce İl Müftülüğünden yapılan açıklamada şehir merkezinde bulunan Hacı Davut Camii ve Kültür Mahallesi camilerinde teravih namazları hatimle kıldırılacak. - DÜZCE