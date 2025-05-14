Düzce'de Oda ve Borsa Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Düzce'de Oda ve Borsa Toplantısı Yapıldı

Düzce\'de Oda ve Borsa Toplantısı Yapıldı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası toplantısında ticari hayatın önemi ve fındık üreticilerinin destekleri görüşüldü.

14.05.2025 08:40
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DÜZCE (İHA) – Düzce oda ve borsaları müşterek yönetim kurulu toplantısında konuşan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, illerin gelişiminde ticari hayatın büyük önem taşıdığına işaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, odalar ve borsalar yönetmeliği gereği yılda 3 kez yapılması gereken İl Oda ve Borsaları Müşterek Yönetim Kurulu Toplantılarının ilki DTSO'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu, Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Nazım Pazvant, Düzce-Akçakoca TSO, Ticaret Borsası yönetim kurulu üyeleri ile genel sekreterleri katılım sağladı.

Toplantıda konuşan DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, illerin gelişiminde ticari hayatın büyük önem taşıdığına işaret ederek, Düzce'de son yıllarda gerek ekonomik, gerekse sosyal alanlarda kamu-sanayi-üniversite işbirliklerinin yoğunlaştığını ve bu sayede ilin gelişimine katkı sağlandığını ifade etti. Toplantının amacının önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan Genel Kurul ve Ekonomik Şurada Düzce'deki iş insanlarının ortak taleplerini bir ağızdan iletmek olduğunu belirten Bıyık, katılımlarından dolayı borsa ve oda yönetimine teşekkür etti.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın faaliyet videosunun katılımcılara sunulmasının ardından gündem maddelerine geçildi.

Fındıkta yaşanan don afeti ve üreticilerin mali kayıpları, Düzce'deki iş insanlarının talep ve beklentileri, MYK ve MEYBEM'den beklentiler ile diğer gündem konuları görüşmeye açıldı.

Akçakoca TSO Başkanı Pazvant, bu dönemde Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın başlatmış olduğu 'Düzce'ye Gelsene' kampanyasının büyük yankı uyandırdığını, bugüne kadar yapılmamış olanın yapıldığını belirtti. Pazvant, odalar olarak turizme bugüne kadar olduğundan çok daha fazla önem verdiklerinin altını çizerek, ilin tanıtımı ve turizmin gelişmesi için büyük önem taşıyan Düzce'ye Gelsene projesi için teşekkür etti.

"Fındık üreticisi rahat nefes alacak"

Fındık ve zirai don konularında söz alan Borsa Başkanı Karslıoğlu, gerek Tarım İl Müdürlüğü gerekse ihracatçılar birliği tarafından zirai dondan etkilenen üreticilere bir takım desteklerin sağlanacağını, desteklerin yanı sıra kamusal bazı muafiyetler ve özel desteklerin de gelişmesi durumunda üreticilerin rahat nefes alacaklarını söyledi. Zirai don ve diğer olumsuzluklara rağmen rekoltede çok büyük bir düşüş olmadığına dikkat çeken Karslıoğlu, TOBB Genel Kurulu ve Ekonomik Şurada da üreticilerin beklentilerini aktaracaklarını ifade etti.

Toplantı, TOBB genel kurulu ve ekonomik şurada gündeme getirilmesi planlanan diğer maddelerin belirlenmesiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Oda ve Borsa Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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