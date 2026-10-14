Düzce'de okul bahçesine Yeşil Duvar Projesi kapsamında 90 leylandi fidanı dikildi - Son Dakika
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Düzce'de okul bahçesine Yeşil Duvar Projesi kapsamında 90 leylandi fidanı dikildi

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Düzce\'de okul bahçesine Yeşil Duvar Projesi kapsamında 90 leylandi fidanı dikildi
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Düzce Hamit Şerifoğlu Ortaokulunda Yeşil Duvar Projesi kapsamında okul bahçesine 90 leylandi fidanı dikildi. Projeyle okulun daha yeşil bir görünüme kavuşması ve öğrencilere doğayla iç içe bir eğitim ortamı sunulması hedefleniyor.

Düzce Hamit Şerifoğlu Ortaokulunda hayata geçirilen Yeşil Duvar Projesi kapsamında dikilen 90 leylandi fidanı, öğrencilere daha yeşil ve doğayla iç içe bir eğitim ortamı sunacak.

Düzce Hamit Şerifoğlu Ortaokulunda öğrencilerin yeşil alanlardan ve ağaçların gölgesinden yararlanabileceği bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Yeşil Duvar Projesi kapsamında 90 leylandi fidanı dikildi. Fidan dikim etkinliğine Düzce Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Belediye Başkan Yardımcısı Barış Bayrak, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Necmettin Çalışkan, il genel meclisi üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler bir araya gelerek okul bahçesine fidan dikti. Toplam 90 leylandi fidanının toprakla buluşturulduğu projeyle okulun daha yeşil bir görünüme kavuşması ve öğrencilere doğayla iç içe bir ortam sunulması hedefleniyor.

Etkinliğin sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer tarafından Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız'a ve projeye katkı sağlayan kurum temsilcilerine teşekkür plaketi takdim edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce'de okul bahçesine Yeşil Duvar Projesi kapsamında 90 leylandi fidanı dikildi - Son Dakika
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