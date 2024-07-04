Düzce'de Sağanak Yağmur Yolları Göle Çevirdi

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Düzce'de yaklaşık 5 dakika etkili olan sağanak yağmur kent merkezinde yolları göle çevirdi.

Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında Düzce'de yağış etkisini gösterdi. Bir anda bastıran yağmur kısa sürede kenti etkisi altına aldı. Yaklaşık 5 dakika süren sağanak yağmur, cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Yağan yağmur sonrası ev ve iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar ve araç ile bisiklet ve motosiklet sürücüleri ise zor anlar yaşadı. Sokaklar adeta göle dönerken yer yer derinlik 10 santimetreye kadar çıktı. Sular altında kalan bölgeler için ekipler mazgallarda temizlik çalışması başlattı. - DÜZCE