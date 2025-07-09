Düzce\'de Saksıda Kumru Yuva Yaptı

Düzce'de satışı yapılmak üzere sergilenen bir saksının içine kumru yuva yaptı. İşletme, bu sebeple saksının satışını durdurdu.

Olay, Bahçeşehir Bağlantı Yolu üzerindeki bahçe ürünleri satışı yapılan bir işletmede yaşandı. Dükkanın dış kısmında sergilenen bir saksının içine kumru yuva yaptı. İşletmeden saksı almak isteyen vatandaşların fark ettiği yuva üzerine işletme, saksı satışını geçici olarak durdurdu.

Yuvaya yavrulama yaptığı tahmin edilen kumru kuşu için gerekli önlemleri aldıklarını belirten işletme sahibi Osman Durdu, "Misafirimiz var, burada yumurtladı. Rafların arasına yumurtladığını gördük. Biz de işletme olarak bunu fark edince buraya dokunmamaya karar verdik. Müşterilerimiz, saksıların olduğu bölgede kumru kuşunun yumurtladığını görünce şaşırıyorlar. Bu durum bizim için de bir hediye oldu. Yakında yavruları gelecek. Bizi gördüğünde biraz ürküyor, müşteriler de çok yaklaşmıyor. Biz ise bu olayı bereket olarak görüyoruz ve ona sahip çıkıyoruz" dedi. - DÜZCE