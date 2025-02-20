Düzce\'de Su Sayaçları Donma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

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Düzce Yapı Sanatları Esnaf Odası Başkanı Bülent Keser, geceleri havanın eksinin altına düşmesiyle su sayaçlarının donabileceğini belirtilerek vatandaşları uyardı.

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava sonrası, oda başkanı Bülent Keser, su sayacı ve tesisatlarının korunması yönünde uyarıda bulundu. Keser, eksi değerlere düşen hava sıcaklığında, açıkta kalan su sayaçları ve tesisatın soğuktan etkilenerek hasar gördüğü ve sayaçların donarak kullanılamaz hale geldiğine ifade ederek "Açıkta olan su borularının soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve cam yünü, talaş gibi çeşitli izolasyon malzemeleriyle izole edilmesi gerekir. Buz tutmuş su sayacına ateş yakarak müdahale edilmemeli" dedi.

Doğalgaz ve kombi tesisatlarına yetkisiz kişilerin müdahale etmemesi gerektiğini, kurallara uyulduğunda doğalgazın en güvenli yakıt olduğunu söyleyen Bülent Keser, bacaların düzenli kontrol edilmesi ve temizlenmesi gerektiğini belirterek, cihaz bakımlarının her yıl yaptırılması gerektiğini de sözlerine ekledi. - DÜZCE