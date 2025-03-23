Düzce\'de Sürdürülebilir Moda Atölyesi

DÜZCE(İHA) – Düzce Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Moda Tasarım Programı tarafından düzenlenen "Dönüşüm Atölyesi: Kumaşa Yeni Bir Şans" etkinliği Düzce Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Moda Tasarım Programı atölyelerinde gerçekleştirilen etkinlik, sürdürülebilir moda anlayışını yaygınlaştırmanın yanı sıra sosyal sorumluluk bilincini artırmayı da amaçladı. Etkinlikte atıl döşemelik kumaşlar kullanılarak özgün ve çevre dostu tasarımlar oluşturuldu. Hem moda dünyasına hitap eden yenilikçi ürünler, hem de yaşlılar ve çocuklara yönelik özel tasarımlar üretildi. Özellikle ihtiyaç sahibi bireyler için tasarlanan ürünler, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden öğrenciler tarafından özenle hazırlandı.

Etkinlik, sadece öğrencilerin el becerilerini ve tasarım yeteneklerini geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda atıl kumaşların nasıl değerlendirileceğini vurgulayan bir farkındalık platformu sundu. Katılımcılar, sürdürülebilir tasarımın gücünü keşfederken, toplum için değer üretmenin mutluluğunu yaşadı.

Düzce Üniversitesi Moda Tasarım Programı öğretim elemanları, öğrencilerin hem çevresel hem de sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmelerinin önemini vurgulayarak, benzer etkinliklerin gelecekte de devam edeceğini belirtti.

Başarıyla tamamlanan etkinlik sayesinde, sürdürülebilir moda ve sosyal yardımlaşma bilinci bir araya gelerek hem çevreye hem de topluma katkı sağlandı. - DÜZCE