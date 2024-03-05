Düzce'de enfeksiyon sonucu uçma kabiliyetini kaybeden Şahin tedavi edildi - Son Dakika
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Yerel

Düzce'de enfeksiyon sonucu uçma kabiliyetini kaybeden Şahin tedavi edildi

Düzce\'de enfeksiyon sonucu uçma kabiliyetini kaybeden Şahin tedavi edildi

Düzce'de sindirim sistemi enfeksiyonu nedeniyle uzun süre aç kalan Şahin, tedavi sonrası tekrar uçma kabiliyetini kazandı. Veteriner hekimler tarafından uygulanan tedavi sayesinde Şahin, özgürlüğüne kavuşarak gökyüzünde kanat çırpmaya devam ediyor.

05.03.2024 12:30  Güncelleme: 12:31
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de sindirim sisteminde oluşan enfeksiyon neticesinde uzun süre aç kaldığı için uçma kabiliyetini yitiren Şahin tedavisinin ardından tekrar özgürlüğü kanat çırptı.

Düzce'de sindirim sisteminde gelişen enfeksiyon nedeniyle uzun süre aç kalınca göğüs ve kanat kasları eriyen ve uçma kabiliyetini kaybeden Şahin tedavi altına alındı. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde veteriner hekimlerce tedavi uygulandı. Uygulanan çok yönlü tedavi sayesinde uçma kabiliyetini tekrar kazanarak Şahin özlediği gökyüzüne yeniden özgürce kanat çırparak gözden kayboldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de enfeksiyon sonucu uçma kabiliyetini kaybeden Şahin tedavi edildi - Son Dakika

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