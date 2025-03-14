Düzce'de Tıp Bayramı Eylemi - Son Dakika
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Yerel

Düzce'de Tıp Bayramı Eylemi

SES Düzce, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarının hakları için basın açıklaması yaptı.

14.03.2025 16:29
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Haber: Tuncay TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - SES Düzce İl Temsilciliği, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Düzce Atatürk Devlet Hastanesi önünde, sağlık çalışanlarının ve hasta haklarının korunması amacıyla basın açıklaması düzenledi. SES Düzce Temsilcilik Eş Başkanı Cemal Yılmaz açıklamasında, "14 Mart'lar bayrama dönüşsün diye Sağlık Mücadele Haftası diyoruz. Bizler de bugün coşkulu kutlamalar yapmak isterdik. Bu özel günü eylemler ile karşılamak istemezdik fakat sorunlarımız gün geçtikçe katmerleşiyor" ifadelerine yer verdi.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle SES Düzce İl Temsilciliği, "Başka Bir Sağlık Sistemi Mümkün" sloganıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Temsilcilik adına, SES Düzce Temsilcilik Eş Başkanı Cemal Yılmaz açıklamalarda bulundu. Basın açıklamasına, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, CHP İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, CHP Merkez İlçe Başkanı Sinan Doğan, CHP Merkez Kadın Kolları Başkanı Hülya Arıkboğa, CHP üyeleri, EMEP üyeleri, SOL Parti İl Başkanı Sezgin Özcan, Türk İş İl Temsilcisi ve Petrol İş Düzce Şube Başkanı Ali Işık ve Petrol İş Düzce Yönetimi, Eğitim Sen üyeleri, BEŞ üyeleri, Tüm Emeklilerin Sendikası 2017 üyeleri, Tüm Emekliler Sendikası 2021 ü üyeleri, ÇYDD Üyeleri, TTB üyeleri, Hekimsen üyeleri SES üyeleri katıldı.

"14 Mart haftasında mücadeleye devam ediyoruz"

SES Düzce Temsilcilik Eş Başkanı Cemal Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık hizmetinin alınıp satılan bir mala dönüştürülmesine, hastaya müşteri denilmesine ve sağlık bütçesinin özel sermayeye akıtılmasına, sağlık kurumlarının şirketleşmesine, halkın sağlığının paraya tahvil edilmesine, performans, güvencesizlik, şiddet kıskacı ile faturanın sağlık emekçilerine kesilmesine, Tıp Bayramının 106. yıldönümünde de 14 Mart haftasında mücadeleye devam ediyoruz. Bu sistem hizmeti üreten biz sağlık emekçilerinden ve hizmeti alan parçası olduğumuz halkın yararına değil. Bugünü bayram olarak kutlayabilmemiz için çok sayıda sorunumuz içinden aşağıda yazılı acil taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz. Sağlık emekçilerine ek ödeme, teşvik vb. adlarla yapılan, ekip anlayışını bozan, rekabet oluşturan ve çalışma barışını bozan ödeme yöntemi yerine yoksulluk sınırının üzerinde, tek kalemde, tamamı emekliliğe yansıyacak şekilde temel ücret ödenmesine başlanmalıdır.

Temel ücret üzerine yapılan işin niteliği ve riski, eğitim durumu, kıdem yılı gibi kriterler ile giydirilmiş ücret belirlenmelidir. Hak edişlerin tavan ücret kat sayılarına takılmaması için, tavan ücret katsayıları yükseltilmelidir. Sağlık emekçileri uygulanan döner sermaye uygulamaları nedeniyle kamuda çalışan emsallerine göre daha erken vergi dilimine girmektedir. Emekliliğe yansımayan döner sermaye, teşvik vb. isimler adı altında ödenen tüm ücretler vergi dilimi dışında bırakılmalıdır. Vergi dilimleri yüzde 10'da sabitlenmelidir. Aile Sağlık Merkezleri'nde uygulanan eziyet yönetmeliği geri çekilmeli, alanda örgütlü emek ve meslek örgütleri ile halk ve emekçiler yararına olacak yasal düzenleme için çalışma başlatılmalıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin yeniden ele alınması ve güçlendirilmesi gerekmektedir.

"Angarya çalıştırmanın her türü yasaklansın"

Yapılan ek gösterge düzenlenmesi yetersiz kalmıştır. Talebimiz olan 3 bin 600'den 7 bin 200 kadar kademeli ek gösterge uygulansın. OECD ortalamasında kadrolu güvenceli personel istihdamı yapılmalı, her türlü güvencesiz ve sözleşmeli çalışma kaldırılmalıdır. Esnek çalışma, mesai dışı çalışma, fazla çalışma kaldırılsın. Angarya çalıştırmanın her türü yasaklanmaldır. Çalıştırma zorunluluğu doğduğunda nöbet ücretleri saat ücretinin en az iki katı olmalıdır. Gece vardiyasında çalıştırılanların ücretleri yüzde 100 arttırılarak ödenmelidir. Liyakatsiz atamalara,  tıp ve sağlık bilimleri eğitimlerini niteliksizleştiren, altyapısı uygun olmayan tıp fakültelerinin, eczacılık fakültelerinin, diş hekimliği fakültelerinin, hemşirelik fakültelerinin, sağlık bilimleri fakültelerinin ve sağlık meslek yüksekokullarının açılmalarına son verilmelidir. Şiddetsiz ve güvenli bir çalışma ortamı için yeni ve etkili sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın, mobbing ve baskılar son bulmaldır. Haklarında kesinleşmiş yargı karar bulunmayan ihraç sağlık ve sosyal hizmet emekçileri derhal göreve başlamalıdır. Sağlık hakkımız için mücadeleyi, sağlık emekçilerinin ekonomik, özlük ve demokratik hakları için mücadeleyi yükseltmeye devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki başka bir sağlık sistemi mümkün."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Tıp Bayramı Eylemi - Son Dakika

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