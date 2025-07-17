Düzce\'de Yavru Kukumavlar Tedavi Edildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan 5 yavru kukumav, özel bakımla hayata döndürüldü. Anne şefkatiyle beslenen ve tedavileri tamamlanan minik baykuşlar, şimdi ait oldukları doğaya dönmek için gün sayıyor.

Alınan bilgiye göre kuşlar, Düzce'nin merkez ve Çilimli ilçelerindeki ormanlık alanlarda vatandaşlar tarafından bulundu. Bulunduklarında henüz bir aylık olan ve uçma yetileri bulunmayan yavrular için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) veteriner hekimleri Murat Ünlü ve Zeynep Hızal seferber oldu.

Uçmaya hazır geldiler

Yaklaşık bir ay süren bakım sürecinde yavrular veteriner hekimler tarafından anne şefkatiyle elle beslendi. Ayrıca yavruların genel sağlık taramaları, rehabilitasyon süreçleri ve bit ile kenelere karşı ektoparazit tedavileri de titizlikle yapıldı. Yapılan özverili çalışmalar sonucunda yavru kukumavlar tamamen sağlıklı bir şekilde olgunlaşarak doğada kendi başlarına hayatta kalabilecek duruma geldi.

"Bu baykuşların boyları 20 santimetreye kadar uzuyor"

Yavruların durumu hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Murat Ünlü, kukumavın en küçük baykuş türlerinden biri olduğunu belirterek, "Bu baykuşlar bize merkezden ve Çilimli ilçesinden geldi. Toplam 5 tane geldi. Bulan vatandaşlar yaralı ve hasta olduklarını söylediler, kurumumuza ulaştırdılar. Bizde bir aylık rehabilitasyon sürecini tamamladık. Bu baykuşların boyları 20 santimetreye kadar uzuyor. Kahverengi tüylerinin üzerine beyaz benekleri var. Bu baykuşumuzun cüssesi ne kadar küçük de olsa pençeleri kuvvetli ve güçlü. Bu pençeleri sayesinde avlanabiliyor. Bu tür baykuşlar böceklerle ve küçük memelilerle besleniyor" dedi.

"Ellerimizle besledik"

Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yavru baykuşlarımız bize geldiklerinde uçamıyorlardı. Yumurtadan yeni çıkmış ve yavru tüyleri vardı. Bu kuşlarımız daha çok kırsal ve yeşillik alanlara insana yakın yerlerde yaşıyor. Ormanlık alanları çok fazla tercih etmiyor. Hal böyle olunca insanlar da bu baykuşlarımıza çok rastlıyor. Vatandaşlar bize, yavruların annelerinin olmadığını ve muhtaç olduklarını söyledi. Bizlerde bir aylık rehabilitasyon sürecini tamamlayarak, kuşlarımızı ellerimizle besledik. Ektoparazit tedavisini yaptık. Bit ve kenelere karşı gerekli tedavileri uyguladık. Şu an bağışıklık sistemi güçlendi. Beyaz tüyleri gitti, yerine daha genç tüyleri geldi. Bu kuşlarımız uçmaya da hazır. Önümüzdeki günlerde inşallah doğaya salacağız"

"Yaban hayatında bulunan hayvanlara lütfen dokunmayın"

Murat Ünlü, vatandaşlara önemli bir uyarıda da bulundu. Özellikle bahar aylarında yaban hayattaki yavru hayvanların doğada sıkça görüldüğünü ve bu canlıların her zaman yardıma muhtaç olmadığını vurgulayan Ünlü, "Bazen bu kuşlarımız antrenman yaparak uçmayı öğreniyor, alçak uçuş yapıyorlar. Böyle durumlarda vatandaşlar lütfen hayvanlara dokunmasınlar. Eğer bitkin, halsiz, baygın halleri yoksa. Vatandaşlar, 'Uçamıyor' diyerek bu kuşları alıp bize getiriyorlar ancak canlılara kötülük yapıyorlar. Yuvadan uçan kuşlar yine anne ve babaları tarafından birkaç gün besleniyorlar. Bu sürede de uçma antrenmanları yaparak kendilerini hayata hazırlıyorlar. Bir yerde de avlanmayı öğreniyorlar. Bu nedenle yaban hayatında buldukları canlılara dokunmasınlar" ifadelerini kullandı. - DÜZCE