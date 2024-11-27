Düzce'de Yemek Sektörüne Eğitim - Son Dakika
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Düzce'de Yemek Sektörüne Eğitim

Düzce\'de Yemek Sektörüne Eğitim

Düzce Tarım Müdürlüğü, gıda güvenliği ve hijyen için kapsamlı eğitimler düzenledi.

27.11.2024 10:55
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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yemek sektörüne yönelik farkındalık oluşturmak ve sektörde kalite standartlarını artırmak amacıyla Ticaret ve Sanayi Odası'nda kapsamlı bir eğitim çalışması gerçekleştirdi.

Gıda güvenliği ve hijyen standartlarının artırılmasını hedeflediklerini belirten Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, bu tür çalışmaların, bölgedeki yemek sektörünün gelişimine ve tüketici sağlığının korunmasına katkı sağlamayacağını söyledi.

Esra Uzun tarafından hem işletme sahipleri hem de çalışanlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen eğitimin sürdürülebilir bir gıda güvenliği sistemi oluşturulması adına büyük önem taşıdığı vurguladı.

Eğitimde, Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol ekiplerinin sahada karşılaştığı problemler detaylı bir şekilde ele alındı. Bu sorunların nedenlerine ve çözüm yollarına dair derinlemesine değerlendirmeler yapılarak, sektör temsilcilerinin konuya dair bilinç seviyesinin artırılması hedeflendi. Aynı zamanda, gıda hijyeni konusunda temel ilkeler ve ilgili mevzuat hakkında kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara, mevzuat gerekliliklerine uyumun işletmelerin hem tüketici güvenini sağlamada hem de yasal sorumluluklarını yerine getirmede ne kadar kritik bir rol oynadığı aktarıldı.

Eğitim, sadece teorik bilgilerle sınırlı kalmayarak, işletmelerin günlük faaliyetlerinde uygulayabileceği pratik önerilerle zenginleştirildi. İşletmelere, hijyen yönetimi, risk analizi ve güvenilir gıda üretimi konularında daha etkili yaklaşımlar benimsemeleri için rehberlik edildi. Bu çalışmaların, işletmelerin sektördeki rekabet gücünü artırmasına ve tüketicilere daha güvenilir hizmet sunmasına katkı sağlaması bekleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Yemek Sektörüne Eğitim - Son Dakika

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