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Düzce Gölyaka'da Sabah Namazı Buluşması Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Düzce Gölyaka'da Sabah Namazı Buluşması Yoğun İlgi Gördü

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen Sabah Namazı Buluşmasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gölyaka Merkez Camiinde ve Yazıpınar Mahallesi Kalıcı konutlar Camiinde düzenlenen programa Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, Gölyaka Müftüsü Ahmet Demirel ve cemaat katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, dua ve gıyabi cenaze namazı kılınarak devam edildi. Program sonunda cemaate çorba ikramı yapıldı.

Düzce Gölyaka\'da Sabah Namazı Buluşması Yoğun İlgi Gördü
01.01.2024 - 11:57,
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Müftülük tarafından düzenlenen Sabah Namazı Buluşmasına vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.

Gölyaka Merkez Camiinde ve Yazıpınar Mahallesi Kalıcı konutlar Camiinde Sabah Namazı buluşması düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu programa Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, Gölyaka Müftüsü Ahmet Demirel, civar köylerde görev yapan din görevlileri ve cemaat katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, dua, şehitler için gıyabi cenaze namazı kılınarak devam etti. Program sonunda cemaate çorba ikramında bulunuldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Düzce Gölyaka'da Sabah Namazı Buluşması Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce Gölyaka'da Sabah Namazı Buluşması Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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