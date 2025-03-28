Düzce Hastanesinde Başhekim Devir Teslimi

DÜZCE(İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde Başhekimlik devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimlik görevine atanan Uz. Dr. Oğuz Kağan İnceoğlu, görevi Uz. Dr. Mehmet Şengül'den devraldı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliğinde hastane yönetiminin katılımıyla gerçekleşen devir teslim töreninde yeni Başhekim İnceoğlu Şengül'e teşekkür ederek bundan sonraki çalışma hayatında başarılar diledi. İyi niyet ve başarı temennileriyle devam eden devir teslim töreninde Uz. Dr. Mehmet Şengül'e görevi süresinde yaptığı çalışmalardan dolayı plaket ve çiçek takdim edildi. - DÜZCE