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Düzce heliporta kavuştu - Son Dakika

Düzce heliporta kavuştu

04.01.2022 11:40
Düzce heliporta kavuştu

Düzce'de özellikle yoğun bakım hastalarının nakillerinde ambulans helikopterler için yapılan pist, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kayıtlarına alındı.

Düzce'de özellikle yoğun bakım hastalarının nakillerinde ambulans helikopterler için yapılan pist, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kayıtlarına alındı. Artık Düzce'nin de resmi kayıtlı helikopter pisti oldu.

Düzce'de yoğun bakım hastalarının nakilleri sırasında yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek ve helikopterlerin hastaneye yakın yere inişinin sağlanması için Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'ın girişimleriyle özel idare ekipleri tarafından yapılan helikopter pisti tamamlanarak, faaliyete geçti. Pistin yapımı ile birlikte hastaneden helikopter ambulansa hastaların sorunsuz taşınması ve hastaların nakilleri çok daha çabuk yapılması sağlanacak.

Atatürk Devlet Hastanesi kampüsü içerisinde acil hasta nakil hizmetlerinde kullanılmak üzere ambulans helikopter için 625 metrekarelik acil iniş-kalkış alanına sahip pistin kullanımı için yapılan başvuru da, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinde de yayınlandı. - DÜZCE

Düzce heliporta kavuştu
Düzce heliporta kavuştu
Düzce heliporta kavuştu

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Ambulans, Düzce, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Düzce heliporta kavuştu - Son Dakika


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