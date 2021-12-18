Düzce'nin trafik konusunu görüştüler - Son Dakika

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yavuz Yılmaz'ı ağırladı. Yılmaz ziyarette, Başkana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çekilmiş fotoğrafını hediye etti.

Düzce Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yavuz Yılmaz, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Kültür Merkezinde gerçekleşen ziyarette, Özlü ve Yılmaz, kentteki trafik, yol ve esnaf odasının yaptığı çalışmaların yanı sıra 2022 yılında yapılması düşünülen çalışmalara yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretin sonunda, Yavuz Yılmaz tarafından, geçtiğimiz ay Ankara'da gerçekleştirilen Gençlik Festivali öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkan Özlü'ye belediyecilikteki başarılı performansı ve ürettiği projeler için verdiği ödül töreninde çekilen fotoğrafı hediye etti. - DÜZCE